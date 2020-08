Z Prahy bez přestupu už i do Asie, do USA až v příštím roce. Ruzyně obnovuje první dálkové spoje

PRAHA I když se to ještě před několika měsíci zdálo nereálné, letecké společnosti s obnovováním linek neváhají. Z pražského Letiště Václava Havla tak lze nově létat nejen po Evropě, ale i do zámoří. Zatím však jen směrem na východ.

Jako první obnovila spojení s Prahou společnost Qatar Airways se svou pravidelnou linkou do Dauhá. Začátkem srpna následovaly Emirates s Dubají. Ve druhé půlce srpna se přitom možnosti ještě rozšíří. „Od 21. srpna bude znovu létat letecká společnost Korean Air z Prahy do Soulu,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Kateřina Pavlíková, mluvčí společnosti Letiště Praha, jež ruzyňskou vzdušnou bránu provozuje.

Další vzdálené destinace jsou zatím v nedohlednu – stejně jako lety na západní polokouli. „S jednotlivými aerolinkami jednáme. Vše záleží na rozhodnutí leteckých společností, na vývoji situace u nás v i zahraničí či na opatřeních při překračování státních hranic. Zatím nemáme od dopravců potvrzené termíny návratu dalších dálkových linek,“ popsala Pavlíková.

„Co se týká letů do USA či Kanady, přímé dálkové linky do těchto destinací se v roce 2020 neobnoví,“ říká Pavlíková. Přímé lety do USA má podle ní Ruzyně potvrzené až příští rok. „American Airlines plánují během příští letní sezony opět létat z Prahy do Filadelfie,“ uvedla. Na linku nově nasadí moderní Boeing 787 Dreamliner.

Provoz zhruba na polovině

Po dlouhých jarních týdnech, kdy pražské letiště zelo prázdnotou, se během léta daří vrátit tamní letecký provoz zhruba na polovinu loňské úrovně. „Letiště Praha aktuálně nabízí přímé spojení do téměř 80 destinací, které jsou cestujícím buď už k dispozici, nebo budou brzy obnoveny,“ dodala Pavlíková. Na Ruzyni se podle ní vrátilo přes třicet leteckých společností.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat do všech států Evropské unie kromě Rumunska; při návratu z této země se musejí prokázat negativním testem na covid-19. Tato podmínka platí i při návratu z Černé Hory a Srbska. Mezi bezpečné země mimo EU pak česká vláda od července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu.

„Doufám, že seznam bezpečných zemí brzy zahrne Spojené arabské emiráty i některé vzdálenější země, jako je Vietnam, popřípadě další africké země,“ dodal pro server Lidovky.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.