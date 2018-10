Zavřená Praha pro kamiony z pera Krnáčové a Dolínka míří ke krachu

PRAHA Pro obce u Prahy i dopravce to byla noční můra. Nyní se ovšem zdá, že kontroverzní zákaz vjezdu kamionů do hlavního města platit nebude.

Rozhodnutí z loňského léta zatarasit velkým nákladním autům cestu do Prahy zavánělo kolapsem dopravy. Radní hlavního města ale projekt, který měl kamiony poslat na menší silnice do středočeských obcí, opravdu mysleli vážně: nechali jej zpracovat soukromou firmou a poslat ke schválení na příslušné úřady.

Tam se ale plán na uzavření tepen, jako je Jižní spojka nebo Chodovská radiála, podle zjištění LN zadrhl. Oficiální NE přišlo na podzim od „vlastních“ úředníků z pražského magistrátu. Projektové dokumentaci, čítající 250 stran, dal stopku i středočeský silniční úřad.



„Pražský magistrát požaduje vyřešit objízdnou trasu. Krajský úřad nesouhlasí z důvodu převedení dopravy na ostatní silnice, které k tomu nejsou uzpůsobeny,“ vysvětlil pro LN Jakub Karlíček ze společnosti Satra. Zástupci hlavního města si ji najali na odborné zpracování projektu i na jednání s úřady. V minulosti se Satra mimo jiné podílela na vzniku pražského tunelu Blanka.

Dokumentaci její experti odeslali ještě na ministerstvo dopravy, kde ještě čekají na odpověď. Vzhledem k několikrát projevenému nesouhlasu ze strany resortu Dana Ťoka (za ANO) nelze ani tam očekávat kladnou odpověď.

„Zakázat kamiony na náhradní trase chybějícího Pražského okruhu mezi pražským Spořilovem a Běchovicemi může způsobit dopravní kolaps. Tímto pouze přenášíme problém na silnice nižších tříd ve Středočeském kraji, které pro kamiony nejsou uzpůsobeny,“ řekl před časem mluvčí resortu Zdeněk Neusar.

Vrásky pro dopravce

Zákaz by představoval obrovský problém také pro dopravce, kteří například potřebují dovézt bez zpoždění díly do montoven. Tam se často pracuje systémem just in time, kdy je výroba úzce navázána na včasnou dodávku materiálu a s žádným prodlením nepočítá.



Stejně tak by se výrazně zkomplikovala doprava nových vozů do pražských autosalonů, které tam zpravidla putují na korbách kamionů. Nejde o zanedbatelné množství: jen Škoda Auto dodá pražským prodejcům kolem tří tisíc vozů měsíčně.

Nečekaně tvrdé opatření, které mělo ochránit Pražany před zplodinami, schválila loni v červenci rada města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) a jejím dopravním náměstkem Petrem Dolínkem (ČSSD).



Politici jej protlačili i navzdory tomu, že na jihu Prahy stále chybí klíčová, více než 12 kilometrů dlouhá část Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11. Kamiony tak musí jezdit mimo jiné po části Jižní spojky (součást takzvaného Městského okruhu – pozn. red.) a Spořilovské ulici.

Jediná výjimka: Kbelská

Co mělo opatření přinést: nákladním autům by se znemožnil vjezd na zmíněnou Jižní spojku, navazující Štěrboholskou radiálu či Spořilovskou ulici.

Tyto komunikace nyní fungují jako náhražka za chybějící část Pražského okruhu. Z jeho už dokončené části by kamiony nesměly vjíždět do města už ani z jihu Chodovskou radiálou, a zaplnily by tak užší silnice mimo Prahu, které na takový nápor nejsou vůbec připravené.

Primátorka Adriana Krnáčová a její náměstek Petr Dolínek.

Výjimkou z hlavních tahů by byl sjezd na ulici Kbelská, která například pro kamiony jedoucí po dálnici D10 od Mladé Boleslavi funguje jako provizorní náhrada za dosud nepostavenou severní část Pražského okruhu.

Co se bude s kontroverzní ideou dít dále – v době, kdy se formuje nová pražská vláda – není jasné. Politici, kteří se budou podílet na řízení Prahy, se budou muset vypořádat s tím, že úředníci plán jejich předchůdců shodili.

Dosluhující náměstek primátorky pro dopravu a hlavní iniciátor plánu Dolínek se s krachem tvrdého zákazu nechce smířit. „Tento boj nesmí Praha vzdát. Musí hledat každou cestu ke zlepšení současného stavu,“ uvedl. Už dříve poukazoval na to, že 90 procent znečištění v metropoli způsobují výpary z výfuků. „Je třeba si uvědomit, kolik lidí umírá kvůli kvalitě ovzduší. V Praze se to může týkat až 400 lidí ročně,“ podotýká.

Nyní už na věc politický vliv mít nebude, protože jeho sociální demokracie se v komunálních volbách nedostala do pražského zastupitelstva. Další postup bude zcela na jeho nástupcích.