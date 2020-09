Roční kupon až za 4380, jízdenky o 8 Kč dražší? MHD v Praze možná zvedne ceny už v první půlce příštího roku

PRAHA Jízdenky v pražské městské hromadné dopravě (MHD) by mohly v prvním pololetí příštího roku zdražit o osm korun. Za roční kupón si pak cestující připlatí až 730 korun. „Přestože víme, že to není populární krok, je nutný, aby hromadná doprava v Praze nezkolabovala,“ řekl pro server Lidovky.cz náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

„Oproti roku 2000 došlo k navýšení komfortu pro cestující, ale nikdy na to nebylo reagováno tržbami z jízdenek. Pokud budeme chtít komfort navyšovat i nadále, ať už v podobě metra D nebo výstavbou nových tramvajových tratí, musíme jít alespoň s mírou inflace,“ vysvětluje Scheinherr.



Třicetiminutová jízdenka by tak od příštího roku měla místo 24 korun vyjít na 32 a devadesátiminutová by zdražila z 32 na 40 korun. V případě ročního jízdného cena pravděpodobně překročí 4000. „U ročního se dneska platí deset korun na den, uvažujeme o zdražení o korunu nebo rovnou o dvě,“ řekl Scheinherr. Za roční jízdné by pak Pražané zaplatili buďto 4015 nebo 4380, místo současných 3650.



Podle Scheinherra se jízdné v Praze nenavyšovalo od roku 2000. „Naopak se ještě dvakrát snižovalo,“ říká. „Přitom ale v Praze rostly platy – před dvaceti lety si lidé za průměrný plat mohli koupit tři roční jízdenky, dneska si jich mohou koupit devět,“ sdělil Scheinherr s tím, že za poslední dvě dekády významně rostly také náklady na platy řidičů a energie.



Kvůli nedostatku zahraničních turistů i jarní plošné karanténě sčítají Dopravní podnik hl. m. Prahy i pražský magistrát obří ztráty. Že by ale ke zdražení jízdného v Praze vedla právě pandemie koronaviru, Scheinherr odmítá. „Na ztráty způsobené pandemií už sice některé dopravní podniky reagují omezováním jízdních řádů nebo zdražováním, v případě Prahy se ale vedou diskuze o zdražování jízdného už poměrně dlouho,“ říká.



Praha ročně dotuje celou MHD asi z 80 procent, tržby z jízdenek každoročně tvoří pětinu jejího rozpočtu. Letos ale v důsledku pandemie klesly o dalších deset procent, budou tak až o 1, 7 miliardy korun nižší.