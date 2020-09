Zdražení MHD je nutné, aby nezkolabovala. Radní Scheinherr popisuje, jak se změní doprava v Praze

PRAHA Koronavirus zamíchal rozpočtem hlavního města Prahy. Jen v tržbách za jízdenky způsobily jarní plošná opatření a nedostatek zahraničních turistů třetinový propad. Aby bylo financování městské hromadné dopravy (MHD) udržitelné, musí jízdné zdražit. „Přestože víme, že to není populární krok, je nutný, aby hromadná doprava v Praze nezkolabovala,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Lidovky.cz: Jaké změny Pražany v MHD čekají?

Teď je trochu výjimečná situace - protože je epidemie, tak momentálně žádné změny neprobíhají.

Lidovky.cz: Na Magistrátu hlavního města Prahy ale probíhala jednání o tom, jak dohnat finanční důsledky koronaviru. Mluvilo se o zdražování, ale i omezení linek.

Takhle bych to úplně nespojoval. Ztráty na tržbách jsou jedna věc. V letošním roce přijdeme o třetinu tržeb z jízdného, což znamená částku okolo 1,3 až 1,7 miliardy korun. Už v červnu jsme vyzvali vládu, aby se pokusila Dopravnímu podniku hl. m. Prahy tyto ztráty kompenzovat, ale pan ministr Havlíček nám odpověděl, že žádnou formu podpory pro nás nechystají. Takže už na to reagují některé dopravní podniky omezováním jízdních řádů nebo zdražováním.

V případě Prahy se ale vedou diskuze o zdražování jízdného už poměrně dlouhou dobu, od roku 2000 se jízdné nezvyšovalo, naopak se ještě dvakrát snižovalo (podle zjištění serveru Lidovky.cz roční kupon na MHD zlevnil jen jednou, a to před pěti lety, do té doby od přelomu tisíciletí podražilo jízdné několikrát – pozn. red.). Přitom v Praze rostly platy – před dvaceti lety jste si za průměrný plat mohla koupit 3 roční jízdenky, dneska si jich můžete koupit 9. Zároveň rostly platy řidičů a celkově se zvyšovaly na provoz hromadné dopravy náklady v rámci energií. Navíc jsme rozšiřovali o miliony kilometrů ročně náš provoz a zapojili do něj i vlakovou dopravu.

Dostali jsme se tedy do situace, kdy oproti roku 2000 došlo k navýšení komfortu pro cestující, ale nikdy na to nebylo reagováno tržbami z jízdenek. Pokud budeme nadále i chtít komfort navyšovat, ať už v podobě metra D nebo výstavbou nových tramvajových tratí, musíme jít alespoň s mírou inflace. MHD je každoročně z 80 procent dotovaná z městské kasy a pouze 20 procent tvoří jízdenky, letos dokonce tržby za jízdenky klesly na 10 procent. De facto jednu třetinu celého městského rozpočtu tvoří provoz MHD bez jakýchkoliv investic. Takže pokud chceme nastavit udržitelné financování, tak se s tím musí něco dělat. Přestože víme, že to není populární krok, je nutný, aby to nezkolabovalo.



Lidovky.cz: Kdy ke zdražení dojde?

Počítáme s tím, že by to mohlo být odsouhlaseno do konce roku a ke zdražení dojít někdy v prvním pololetí příštího roku.

Lidovky.cz: Kolik si tedy cestující připlatí?

U ročního kuponu se dneska platí deset korun na den, uvažujeme nad zdražením o korunu nebo rovnou o dvě. U jednorázového by se cena mohla navýšit o osm korun.

Lidovky.cz: V médiích se dříve objevily různé částky, včetně několikatisícového navýšení ceny ročního kuponu. Takové zdražení tedy reálné není?

Není, takové částky jsem nikdy nenavrhoval.

Lidovky.cz: V reakci na koronavirové ztráty vypracoval organizátor dopravy Ropid s pražským dopravním podnikem návrhy možných, poměrně zásadních omezení pražské integrované dopravy (PID), ty pak unikly na veřejnost. Skutečně se MHD v Praze omezí?

O tom, že bychom chtěli omezit MHD, nevím.

Lidovky.cz: Přesto v září vyjelo oproti loňsku o 10 procent linek méně.

Aktuálně reagujeme na epidemiologickou situaci a stav cestujících. Oproti prázdninám jsme od 1. září, kdy se zvýšil počet cestujících asi na 800 tisíc, navýšili počet linek tak, aby odvezl 1,1 milionu cestujících. Normální provoz je dimenzován na 1,2 milionu lidí. Tohle omezení je ale dočasné.

Lidovky.cz: V rámci úspor tedy nejsou žádná další omezení v plánu?

Rozhodně nechceme jít touhle cestou. Může proběhnout nějaká optimalizace některých linek, ale spíš ve smyslu, že se proškrtají linky, které jsou nejméně a nebo nejsou vůbec vytížené. Tomu bych ani neříkal omezování MHD. Jde o drobnou optimalizaci, která by mohla ušetřit okolo čtvrt miliardy korun ročně.

Lidovky.cz: Jakých linek by se to mělo konkrétně dotknout?

To jsou takové detaily, které ani neznám.

Lidovky.cz: Město se dříve snažilo o to, aby lidé k přepravě využívali co nejvíce hromadnou dopravu a jen v nutných případech auto. Není zdražení a omezování linek protichůdným krokem?

Určitě ne. Pražská hromadná doprava je považována za jednu z nejlepších na světě a to se snažíme udržet. Historicky žádné zdražování nevedlo k úbytku cestujících, cestující by ubyli v případě, že bychom sáhli na komfort. Zvlášť když jde o tak malý cenový rozdíl. Třeba v roce 2000 se zvedlo jízdné o více, než nyní plánujeme - z 3800 na 4750 – a nevedlo to k úbytku cestujících.

Lidovky.cz: Proč je zrovna v této době na programu změna vizualizace a sjednocení všech dopravních prostředku pražské integrované dopravy? Nejsou to další výdaje během už tak ztrátového období?

Neinvestovali jsme do toho během krize, teď nás to nic nestojí. Přebarvujeme buďto nová vozila a nebo vozy, které by stejně šly v rámci opravy na přelakování – a to bychom dělali tak jako tak.

Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do PID by měly mít v budoucnu jednotný šedočervený design.

Jediné, za co jsme zaplatili, je to, že jsme loni zorganizovali designérskou soutěž, na kterou se čekalo 25 let od vzniku PID. Poprvé se nevybral nějaký design od oka politiků, ale s pomocí odborné komise. Součástí Prahy jsou tisíce dopravních prostředků, které vytváří vizuální dojem na všechny kolemjdoucí. Sjednotit dopravní prostředky bylo cílem vždy, nevidím důvod, proč bychom od toho teď měli upustit, když nás to nic nestojí.



Lidovky.cz: Mluvilo se také o tom, že zdraží i parkovací zóny. O kolik?

O tom se zatím vedou pouze diskuse, zatím nevím nic konkrétního.

Lidovky.cz: Podnikáte nějaké kroky, jak usnadnit mimopražským dojíždějícím parkování? Na jaře během nouzového stavu byly placené zóny dočasně zrušeny – Praha je co do počtu nakažených jednou z nejpostiženějších oblastí, neplánujete obdobný krok?

Takovou pravomoc máme pouze za nouzového stavu. Pro mimopražské dojíždějící budujeme síť P+R. parkovišt. Očekávám, že bychom do konce volebního období mohli navýšit počet neplacených míst asi o dva tisíce, dnes máme zhruba 3600 míst. Teď je například ve výstavbě nové P+R parkoviště pro 880 míst na Černém mostě.

Lidovky.cz: Koronavirem se nakazily také desítky řidičů tramvají, autobusů a strojvůdců metra. Nemůže omezení provozu souviset s jejich případným nedostatkem?

To rozhodně ne, máme 4 a půl tisíce řidičů a nakažených jich je aktuálně kolem dvou desítek, 33 lidí je pak v karanténě. To jsou zanedbatelná číslo.

Lidovky.cz: Co Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) dělá pro to, aby se nákaza mezi řidiči dále nešířila?

Máme nastavená opatření tak, aby se nepotkávaly jednotlivé směny. A vůbec se snažíme, aby se řidiči co nejméně potkávali. Zvýšili jsme opatření v rámci hygieny a čištění vozidel. Jsou to opatření, která máme nastavená už od března a dále v nich pokračujeme.

Lidovky.cz: Od minulého týdne se také opět otevírají dveře dopravních prostředků automaticky. Nastaví DPP i nějaká další hygienická opatření pro cestující?

Ano, teď jsme nově nainstalovali do metra bezdotykové dávkovače dezinfekce. Také se snažíme dělat pro cestující kampaň, aby dodržovali pravidlo tří R – ruce, roušky, rozestupy. V rámci opatření reagujeme vždy na to, co nám doporučí hygienická stanice.