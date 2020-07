Zlevníme naftu, prozradil Havlíček. Stát chce pomoci dopravcům, potěší ale všechny řidiče dieselů

Praha Česko se může po deseti letech dočkat změny spotřební daně z pohonných hmot. Tentokrát nepůjde o nárůst, ale o její snížení. Možná až o dvě koruny z litru. Ale pouze v případě nafty. Nejen pro silniční dopravce, nýbrž pro všechny řidiče diesel aut.

Stát by tak měl podle místopředsedy vlády a šéfa ministerstev průmyslu i dopravy Karla Havlíčka (za ANO) pomoci tuzemským dopravcům v tíživé situaci extrémně levné konkurence, zejména ze strany polských speditérů.



Jenže snižovat sazbu jen pro domácí kamiony (například jakousi vratkou daně) je sporné a administrativně náročné. A navíc nákladní a autobusová doprava odebírá většinu tuzemské spotřeby nafty. V plánu je tedy plošné zlevnění dieselu pro všechny řidiče.



Parametry teprve vznikají

Situace domácích dopravců je dnes podle Havlíčka v rámci kamionové dopravy velmi nepříznivá. „Přeprava zboží byla v České republice v roce 2015 na úrovni 63 milionů tun a dnes 29 milionů a dál klesá. Jedním z důvodů je právě spotřební daň, která nás zejména ve srovnání s Polskem velmi handicapuje. Tam je cena nafty o dvacet procent levnější. A to je to, co dneska naše kamioňáky likviduje,“ uvedl Havlíček v rozhovoru pro LN.

Podrobnosti úpravy, kterou by resort financí mohl předložit parlamentu někdy na podzim v rámci dalšího daňového balíčku, ještě nejsou dané. Havlíčkova ministerstva jednají o detailech právě s financemi.

Havlíček sám naznačuje, že maximum je snížení sazby o 20 procent z nynější částky 10,95 koruny, kterou si stát bere na spotřební dani z každého prodaného litru nafty. A dost možná jen o deset procent. Což by znamenalo slevu zhruba o dvě koruny, respektive o korunu, z litru.

Aktuálně se nafta prodává v průměru za celé Česko za 27,23 koruny a je o padesátník levnější než litr benzinu. „Můžeme potvrdit, že jednání probíhají. Jejich výsledek ale nebudeme předjímat,“ reagoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Není tedy zřejmé, o kolik přesně by státu kleslo celkové daňové inkaso.

Loni stát vybral na spotřební dani z pohonných hmot 94 miliard korun, z toho z nafty 64 miliard. V Česku se totiž hlavně kvůli kamionům prodá skoro třikrát víc dieselu než benzinu. Finance uvádějí, že snížení sazby o korunu, by znamenalo v daňovém inkasu minus 4,7 miliardy.

Oživí se prodej dieselů?

Podle experta České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly nižší sazba vylepší tržby čerpacích stanic, kterým během koronakrize klesl odbyt až o třetinu.

„Znamenalo by to i určité podpoření zájmu o nákup osobních diesel aut. Ve světě jde kvůli životnímu prostředí o sporné téma, ale pravdou je, že nové diesely, splňující normy euro 6, možná i euro 5, neznamenají pro ekologii tak vážné riziko,“ soudí Loula.

Snížení sazby už dlouhé měsíce podporuje sdružení Česmad Bohemia, které zaštiťuje přes dva tisíce domácích dopravců. O potížích s levnou konkurencí z Polska jednali zástupci sdružení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) už začátkem roku.

Česmad podporuje snížení sazby o 20 procent, tedy zhruba o dvě koruny z litru nafty. Jen tak by se podle generálního tajemníka sdružení Vojtěcha Hromíře česká cena vyrovnala té polské. Vedlo by to k nárůstu tankování kamionů u nás, včetně těch zahraničních, pro které je Česko tranzitní zemí.

Hromíř upozorňuje, že čeští dopravci strádali propadem zakázek ještě před koronakrizí a nyní se potíže ještě prohloubily. Jejich práci přebírá východní konkurence, která zde ovšem daně neplatí, nepřispívá ke spotřebě paliva v Česku, takže celá situace má patrně i významné dopady na celý státní rozpočet.

Tankování nafty.

„Vlivem téhle situace přichází rozpočet našeho státu o nějaké dvě miliardy korun ročně,“ uvedl tajemník Hromíř. „Částečně nám pomohlo nedávné snížení silniční daně o čtvrtinu, ale naše náklady jsou v porovnání s konkurečními dopravci v zahraničí stále vysoké. Nafta tvoří zhruba třetinu celkových nákladů dopravců. Druhou největší nákladovou položkou jsou vysoké mzdové náklady. Na snížení odvodů státu si ale velké naděje nedělám,“ dodal Hromíř.

Podle některých ekonomů by však dopad snížení cen nafty na výsledky přepravců byl jen krátkodobý. „Pokud chce vláda podpořit české podnikatele včetně dopravců, tak může snížit sazbu daně z příjmů a sazbu odvodů. Nebo může odbourat zbytečnou byrokracii, kterou české podnikatele zatěžuje – to by byl systémový krok,“ uvedl ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Česko má v EU podprůměrnou cenu nafty a částečně i daňovou sazbu. Snížení daně z nynější hodnoty 10,95 koruny z litru až o dvě koruny je ovšem podle unijních pravidel možné.

Česko by i tak nekleslo pod minimální hodnotu, kterou ve výši 0,33 eura (v přepočtu 8,8 koruny) stanovuje evropská legislativa a kterou účtují prodejcům i země jako Polsko či Bulharsko. Cena nafty je u nás v současné době nejnižší od roku 2009. Nejdráž řidiči tankovali diesel v roce 2012, kdy litr stál v průměru až kolem 37 korun.