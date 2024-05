Němce trápí dönerflace. Cena kebabu prudce stoupla, mluví se o cenovém stropu

Poblíž berlínského nádraží Friedrichstrasse prodává kebab Turek jménem Deniz. Ten pro portál The Guardian uvedl, že za poslední necelé dva roky zdražil jeho kebab v pita chlebu z 3,90 na 7 eur. Zároveň dodal, že snížení cen on sám minimálně v blízké době neočekává.

„Byli jsme nuceni zvýšit ceny kvůli prudkému nárůstu cen nájemného, energií i potravin. Lidé s námi neustále mluví o dönerflaci. Myslí si, že je obelháváme. Je to ale zcela mimo naši kontrolu,“ obhajuje se obchodník.

Rostoucí cena kebabu je dokonce tak ožehavým tématem, že vyvolala diskusi o speciálním dotačním programu, který by v praxi vedl ke snížení konečných cen. I německý kancléř Olaf Scholz je na svých veřejných vystoupeních opakovaně dotazován, co s vysokou cenou kebabu chce německá vláda v blízké době dělat, píše portál The Guardian.

Cenový strop?

„Je docela zarážející, že kamkoli přijdu, tak se mě hlavně mladí lidé ptají, za by pro kebab neměl být zaveden cenový strop,“ uvedl před pár dny německý kancléř.

Jako poslední se aktuálního německého trápení chopila krajně levicová strana Die Linke. Její členové pracují na novém návrhu legislativy, který by měl být už brzy předložen k projednávání. Hovoří se v něm o zavedení takzvané Dönerpreisbremse, tedy o cenovém stropu (brzdě) na kebab. Autoři návrhu říkají, že ještě před dvěma lety vyšel döner kebab v Německu i na 4 eura (asi 100 korun). Na některých místech však nyní stojí i 10 eur (zhruba 250 korun).

Politická strana Die Linke kvůli cenovému růstu požaduje, aby maximální cena döner kebabu byla po celém Německu stanovena na 4,90 eur (asi 122 korun). Mladí lidé by měli platit dokonce ještě méně, a to konkrétně 2,90 eur (73 korun) za jednu porci. Podle navrhovatelů by cenový strop v praxi pomohl především nízkopříjmovým vrstvám, pro které je tento pokrm tradiční součástí jejich jídelníčků.

100 miliard korun ročně

Tržby z prodeje kebabu na německém území se pohybují kolem 7 miliard eur (asi 175 miliard korun) za rok. Jen v Berlíně se ročně spotřebuje asi 1,3 miliardy donerů, což je asi 400 tisíc porcí za den. Návrh zákona německé strany Die Linke odhaduje, že dotační program by německé veřejné rozpočty každý rok vyšel na zhruba 4 miliardy eur ročně, což je v přepočtu asi 100 miliard korun.

Německý kancléř Olaf Scholz ale před časem uvedl, že kontrolu cen kebabu on osobně vnímá v systému tržního hospodářství jako nerealizovatelnou. Místo toho pochválil Evropskou centrální banku, která podle něj odvádí dobrou práci při snižování vysoké míry inflace. Návrh nejspíš nebude mít podporu ani dalších stran, a to včetně politické strany Zelených, která naopak dlouhodobě volá po snižování podílu masa v každodenním německém jídelníčku.