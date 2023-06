Čínská elektroauta mají náskok. Tlačí na Muskovu Teslu a ve výrobě vozů překonala i Japonce

Světem – a Evropou především – obchází strašidlo úspěšného vývozu čínských elektromobilů. Podle slavného ekonomického historika Nialla Fergusona to připomíná obavy, které měla na konci 70. let Amerika a následně i západní Evropa z japonských aut. V článku pro Bloomberg jde ale Ferguson nejprve hluboko do historie a uvažuje nad tím, jak revoluční bude záplava elektrických vozů ve srovnání třeba se železnicí či spalovacím motorem.

Revoluce v dopravě definují celé epochy. Platí to od té doby, co se lidé naučili jezdit na koni (před cca 6000 lety) a od časů, kdy začali používat vozidla s koly (před asi 5000 lety). Jak změnil svět parní stroj? Zásadně. A spalovací motor? Také zásadně. Podobné to možná bude s elektroauty, ovšem historie napovídá jediné – proměna bude spočívat v něčem úplně jiném, než si dnes myslíme.