Výzva pro elektroauto: Dá se dojet až do Turecka? Vyzkoušeli jsme

Na svérázný vzhled vsadili designéři Hyundai Ioniq 6, vůz ale v reálu vypadá normálněji než na fotografiích. Zatímco se v Česku vedou debaty, zda lze elektromobilem dojet do Chorvatska, korejský „Tatraplán“ se s námi o prázdninách podíval ke čtyřem různým mořím, k pár jezerům a do hor v Rumunsku i v Srbsku. | foto: Lidovky.cz

Reportáž

Nejlepší elektromobily se už nabíjí tak rychle, že by cesta „jen“ do Chorvatska byla příliš snadná. Zkusili jsme proto vyrazit přes Balkán a Bospor do asijské části Turecka a přes nový most přes Dardanely se vrátit.