Energetická krize oslabuje evropské firmy. Amerika má příležitost, která se nemusí opakovat

Představa, že to takhle v USA někdo naplánoval, je stejný nesmysl, jako že někdo umístil čip do Putinovy hlavy, aby nastartoval nesmyslnou válku.

Nicméně skutečností je, že energetická krize v Evropě oslabuje evropské firmy a posiluje ty americké. Upozorňuje na to například nedávná analýza deníku The Financial Times. Podle ní je to především důsledek toho, že USA mají spolehlivé domácí dodavatele levného zemního plynu, čímž se na rozdíl od Evropy stávají atraktivní lokalitou pro investory.

Evropský průmysl zažívá temné měsíce. Kvůli válce na Ukrajině poklesla například výroba oceli v EU o desetinu, výroba hliníku dokonce o polovinu. Na polovině kapacity běží i výroba hnojiv a například společnost Yara varuje, že snížená produkce může dokonce vést k nedostatku potravin.