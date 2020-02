Bateriová továrna budoucnosti může v Česku vyrůst, i když těžba lithia nevyjde

Cínovec Do konce března má polostátní obr ČEZ na to, aby se rozhodl, zda se pustí do kutání lithia v severočeském Cínovci. Nyní průzkumníci počítají, zda se tam těžba vyplatí, zkrátka jestli oddělování lithia od slídy nebude příliš drahé. Podle toho se šéfové ČEZ rozhodnou, zda využijí opci na získání většinového podílu ve společnosti EMH, která má k těžbě lithiové rudy povolení.

ČEZ chce ne severu Čech postavit ‚gigafactory‘ na baterie pro auta, má využívat lithium z Cínovce To je však pouze jedna část příběhu o surovině, jejíž cenu raketově zvyšuje využití pro výrobu baterií do elektromobilů.

Ve čtvrtek totiž ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) mluvil o vizi vybudovat během několika málo let na severu Čech továrnu právě pro tento výrobek budoucnosti, který zajímá prakticky všechny výrobce automobilů. Projekty dýchají i bez sebe Zmíněný verdikt, zda se na krušnohorských hranicích s Německem bude, či nebude těžit, však nebude pro továrnu klíčový. Česko a jeho investoři o projekt stojí i v případě, že bude nutné dovážet tam suroviny z jiných nalezišť.

„Oba projekty, lithium a továrnu, prověřujeme ve vzájemné souvislosti. Vznik továrny ale není podmíněn těžbou lithia v Krušných horách,“ potvrdil LN mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Zájem ČEZ je logický. Výroba autobaterií má mocného spojence: EU svými ekologickými limity pro automobilky umetá cestičku pro rozvoj elektrických aut. Jinými slovy: když budou výrobci aut chtít plnit normy pro vypouštění zplodin z výfuků a vyhnout se tučným pokutám, musejí svou budoucí produkci zacílit na elektrické motory.

Je tedy nadějné, že by se pro takovou továrnu podařilo získat podporu z veřejných peněz. Ať už přímo z fondů EU, Evropské investiční banky, nebo od české vlády. Pro ČEZ je projekt zajímavý i tím, že by do továrny mohl dodávat elektřinu – taková výroba je energeticky velmi náročná. ČEZ půjčil na průzkum Plány jsou však teprve v začátcích, energetická společnost by se do projektu rozhodně nepustila sama. „Je nutné vytvořit konsorcium ve spolupráci se zkušeným technologickým partnerem a zástupci automobilového průmyslu. ČEZ oslovil zástupce z obou oblastí a v současnosti jedná o zapojení do projektu s potenciálními partnery,“ dodal Gazdík. Podobně hodnotí situaci i ministr Havlíček, ČEZ si podle něj musí o projektu rozhodnout sama na základě svého byznys plánu.

„Je ve fázi diskuse, ale za určitých okolností může dávat velký smysl. ČEZ je jednou z nejsilnějších středoevropských firem, investuje do nových technologií, disponuje těžbou a má špičkové personální zázemí,“ vylíčil Havlíček důvody, proč by právě firmě ČEZ mohla ambiciózní vize vyjít.

Těžba lithia je zase o něco blíž, australská EMH má povolené průzkumné vrty u Cínovce Společnost se státním podílem 70 procent se začala o lithium aktivně zajímat v červenci loňského roku. Tehdy si plácla s manažery už dříve zmíněné firmy EMH, která v minulosti získala právo zkoumat na Cínovci, na jednom z největších nalezišť lithia v Evropě. ČEZ jí půjčil na průzkum 51 milionů a získal za to opci na převzetí většinového podílu v EMH, když průzkumy prokážou, že se lithium těžit vyplatí. V opačném případě by EMH peníze vrátila. Lithium se před několika lety v Česku stalo politickým tématem, když vyšlo najevo, že práva k průzkumu naleziště drží soukromá firma. Strany se předháněly v prohlášeních, že je třeba dostat „národní bohatství“ zpět do českých rukou. Zda se k tomuto Česko přiblíží, bude jasné do konce března.