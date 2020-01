EU potřebuje na boj s klimatickou změnou ‚armádu‘ 44 milionů elektroaut. Infrastruktura bude stát biliony

PRAHA Pokud chce Evropa naplnit klimatické cíle šéfky Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové (CDU), potřebuje do roku 2050 až 44 milionů elektroaut, přičemž jen na vybudování veřejných nabíjecích stanic jsou třeba investice ve výši 80 miliard eur (2 biliony korun), píše německý deník Der Tagesspiegel.

Vychází přitom z aktuální studie Evropské federace pro dopravu a životní prostředí Transport & Environment (T & E), nevládní organizace, která propaguje udržitelnou dopravu v Evropě.



Na konci loňského roku v Evropě existovalo podle této studie 185 tisíc veřejných dobíjecích stanic, do roku 2025 by jich mělo být v souladu s plány snižování emisí přinejmenším 1,3 milionu a do roku 2030 dokonce tři miliony.

EK pod vedením von der Leyenové nastolila požadavek, aby členské země EU snížily své emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 50 procent na 55 procent. K naplnění tohoto požadavku bude podle propočtů T & E nutné, aby v roce 2030 v Evropě jezdilo minimálně 33 milionů elektroaut. A v roce 2050, kdy by chtěla EK dosáhnout klimatické neutrality, by evropský vozový park měl čítat dokonce 44 milionů aut s elektrickým pohonem. Momentálně jsou z celkem 280 tisíce aut v EU elektricky poháněna pouze dvě procenta.

Kolik to bude stát?

Německé automobilky oznámily, že do roku 2024 budou do elektromobility investovat zhruba 50 miliard euro. A experti T & E nyní přišli s propočtem nákladů na nabíjecí stanice. Letos budou další stanice včetně instalace a posílení elektrického vedení stát 600 milionů, v roce 2025 pak 1,8 miliardy a v roce 2030 další 2,9 miliardy eur. Celkově půjde v příštích deseti letech o 20 miliard eur. Tím to ovšem nekončí. Dalších 60 miliard bude do roku 2030 stát neveřejná nabíjecí infrastruktura v rodinných a činžovních domech.



Celkových 80 miliard eur do roku 2030 skoro odpovídá 100 miliardám eur, které jsou v EU každoročně investovány do infrastruktury, píše Der Tagesspiegel. Dodává, že část nákladů bude hrazena z dotací Evropské komise. Samotná Evropská federace pro dopravu a životní prostředí to vidí z opačného pólu: evropským firmám se naplňováním emisních cílů otevřou milionové tržní příležitosti.