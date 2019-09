HUDEMA: Zelené a špinavé. I elektroauta mají svůj výfuk, jen je jinde

Propagátoři elektrických vozů se mýlí. Jejich masové nasazení není cestou, jak se zbavit nebezpečných látek ve vzduchu, ani nástrojem, kterým lze zastavit globální oteplování. A dotace na jejich nákup či provoz jsou dotacemi na další ničení přírody.

Ukazuje to i studie, kterou představil Všeobecný německý autoklub (ADAC) a která porovnávala vozy s různými pohony a jejich emise. Výzkumníci se přitom snažili skutečně poctivě spočítat opravdu všechno, od výroby přes provoz, palivo až po výrobu elektřiny napájející elektromobily. Co zjistili? Jako nejekologičtější vycházejí auta na stlačený plyn, pak teprve následují elektromobily, po nich jsou diesely a benziňáky. Elektromobily jsou na tom ovšem emisně lépe oproti benzinovému pohonu, jen pokud jsou v provozu zhruba 8,5 roku, oproti naftovému motoru v případě, že jezdí s jednou baterií skoro 15 let. Ne všechny baterie v elektrických autech to ale vydrží.

Není to úplně překvapivé. S podobnými výsledky přišly v minulosti i jiné studie. Souvisí to s tím, že benzinové a naftové automobily jsou nyní nesmírně efektivní. Například v USA dnes průměrný vůz produkuje jen setinu exhalací ve srovnání s jeho předchůdci ze šedesátých let. A zároveň se i elektřina pro elektroauta musí někde vyrobit. Z podstatné části se vyrábí v tepelných elektrárnách, což znamená emise včetně skleníkových plynů. Například uhelné elektrány, které nejvíc zatěžují životní prostředí, v Německu vyrábějí 38 procent spotřeby elektřiny. U nás je to asi 40 procent. V Číně je to dokonce 59 procent. Peking přitom chce být světovým lídrem ve výrobě elektroaut, což znamená větší znečištění, více emisí a větší problémy s klimatem. Elektrická auta prostě jen mají svůj „výfuk“ jinde, tedy v elektrárně. A dokud celosvětově nezvýšíme výrobu „čisté“ elektřiny, tedy z obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren, žádná elektroauta nám nepomohou.