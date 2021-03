Mezinárodní agentura pro energii odmítá vytrvalý růst cen ropy. Naše data naznačují opak, uvádí

Paříž Vytrvalý růst cen ropy se nevrátí, svět má této suroviny dostatek, a to i na dobu po pandemii. Ve svém výhledu to ve středu uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). S postupujícím očkováním a blížícím se návratem k normálu po koronavirové krizi ceny ropy kvůli očekávanému růstu poptávky vystoupily k 70 dolarům za barel a na trhu se objevily spekulace, že se vrací takzvaný supercyklus, tedy rychlý a prudký růst cen, který většinou trvá několik let. To však IEA odmítá.

OPEC v únoru poprvé po sedmi měsících snížil těžbu ropy, hlavně díky škrtům Saudské Arábie „Prudký růst cen k 70 dolarům za barel vyvolal diskuse o novém supercyklu a blížícím se nedostatku ropy. Naše data i naše analýza nicméně naznačují opak,“ uvedla agentura.

„Pro začátek - zásoby ropy se pořád zdají dostatečné ve srovnání s historickými úrovněmi, navzdory tomu, že se vytrvale snižují. Vedle polštáře ve formě zásob je zde i velký objem nevyužitých kapacit k těžbě, který vznikl v reakci na omezení produkce skupiny OPEC+,“ uvádí se také ve zprávě agentury. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Skupina kvůli pandemii a následné slabší poptávce omezení zavedla loni, a to v rekordním objemu a ve snaze slabší nabídkou podpořit cenu suroviny. Členové skupiny od ledna rozsah sjednaného omezení těžby zmírnili na 7,2 milionu barelů z předchozích 7,7 milionu barelů denně. Začátkem března se rozhodli, že dosavadní omezení budou uplatňovat i v dubnu, což vede část analytiků k úvaze, že na trhu se zformuje supercyklus. „Předpoklad silnější poptávky a pokračujícího omezování těžby mezi členy OPEC+ ukazují na prudký pokles zásob ve druhé polovině roku,“ připouští IEA. „Pro tuto chvíli je zde ale víc než dostatek ropy, a to jak v zásobnících, tak i pod zemí, takže trhy s ropou lze adekvátně zásobovat,“ dodala. Cena severomořské ropy Brent se dopoledne pohybovala mírně nad 68 dolary a vykazovala pokles o 0,3 procenta. Je ale zpět na hodnotách, kde byla před pandemií. Loni v dubnu, tedy krátce po začátku pandemie, spadla až k 20 dolarům za barel.