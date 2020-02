Střechy šíří azbest. Dobrovolníci sice po vichřici pomáhali, jenže porušili zákony a ohrozili sebe i okolí

19. února 2020 5:00 Lidovky.cz > Byznys > Energetika

PRAHA Na padesát budov v Rohozné na Jihlavsku poničila minulý týden bouře Sabine. Z některých střech létala eternitová krytina (obsahující azbest) po okolí. Když pak začali majitelé a dobrovolníci s odklízením, lámali a házeli poškozené pláty eternitové krytiny ze střech do přistavených nekrytých náklaďáků. Šlo o to, co nejrychleji odstranit následky živelní pohromy.

Podle lékařů a odborníků na sanaci azbestu se ale jednalo také o ten nejhorší možný způsob nakládání s těmito rakovinotvornými materiály. A o porušení snad všech norem a zákonů, které manipulaci s materiály obsahujícími nebezpečná azbestová vlákna regulují.

‚Azbestový zabiják je všude kolem nás, Češi jsou nepochopitelně lhostejní,‘ varuje znalkyně Guschlová Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí eternit a všechny další materiály s azbestem mezi „zabijáky“ – i malé množství vláken uvolněných při rozlomení nebo neodborné manipulaci může po vdechnutí způsobit několik druhů nádorových onemocnění, včetně nevyléčitelného karcinomu pohrudnice. Zákeřné jsou hlavně tím, že vlákna azbestu mohou vyvolat rakovinu s dlouhým odstupem i několika desítek let.