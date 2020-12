Využívání uhlí může podle analytiků skončit dříve než v roce 2038. Rozhodnutí komise ale prý nebylo překvapivé

Praha Je možné, že využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla kvůli situaci na trhu skončí dříve než ve stanoveném roce 2038. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Páteční doporučení Uhelné komise podle nich není překvapivé, na základě dřívějších vyjádření členů komise se očekávalo. Připomínají také spojitost se sousedním Německem, kde je termín konce uhlí stanoven na stejný rok.

„Rozhodnutí o roku 2038 jako českém uhelném konci není překvapivé a má svou logiku. Kromě důvodů uvedených ministrem (průmyslu a obchodu Karlem) Havlíčkem (za ANO) toto datum koresponduje s již dříve oznámeným uhelným odklonem v sousedním Německu, které má na českou ekonomiku a energetiku velký vliv. Samozřejmě, reálný vývoj může konečné datum změnit, podle mého spíše urychlit. Zejména když legislativní a ekonomické podmínky pro uhelné zdroje se budou rychleji zhoršovat, a naopak vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a akumulace bude příznivější,“ řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.



Havlíček v pátek řekl, že rok 2038 není jenom kompromis v rámci všech skupin v Uhelné komisi ale vychází jasně z předpokladů ekonomických i ekologických ve smyslu budování nových zdrojů. Ve schváleném usnesení, které má k dispozici, komise uvádí, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Komise se zmínila o dostavbě nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšné transformaci teplárenství.

„Uhelná komise doporučila to, co všichni věděli, když se usnesla německá uhelná komise a německá vláda. Kdy bude pochopeno, že v energetice jsme uvnitř EU jen jednou ze spolkových zemí Německa? Není to náhoda,“ napsal na twitteru energetický expert Michal Šnobr. Zákon potvrzující postupný odklon od uhlí do roku 2038 byl v Německu schválen letos v létě.

Podle programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka odráží rok 2038 konzervativní pohled české vlády na energetiku. „Sice jsme se vyhnuli hrozbě udržení uhlí i po roce 2040, ale pokud by se k doporučení komise přiklonila i vláda, minulo by Česko šanci na rychlejší modernizaci energetiky, kterou nabízí zvyšování energetické účinnosti budov a v průmyslu nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Česko se odklonu od uhlí nemusí bát. Získáme desítky miliard korun na transformaci uhelných regionů a další desítky miliard korun na budování bezuhlíkových zdrojů,“ řekl.

Analytik Fio banky Jan Raška upozornil, že doporučený rok 2038 se v podstatě shoduje s termínem, se kterým polostátní firma ČEZ počítá pro ukončení naprosté většiny svých uhelných kapacit. „Z tohoto harmonogramu se vyjímá jedině nová uhelná elektrárna Ledvice, komerčně zprovozněná v nedávných letech, která by měla mít dle dřívějších slov managementu společnosti potenciál fungovat i za rok 2040,“ uvedl analytik.