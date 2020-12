Ministr Brabec má zdravotní problémy. Místo na tiskovou konferenci zamířil do nemocnice

Praha Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se nezúčastnil páteční tiskové konference po jednání uhelné komise kvůli náhlé zdravotní indispozici. Tiskové oddělení ministerstva sdělilo, že je Brabec na vyšetření v nemocnici.

Původně měl společně s dalším předsedou komise, ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO), komentovat v pátek přijaté doporučení komise ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038.

Brabec je poslední dobou pod tlakem zejména kvůli opakovanému úniku chemikálií do řeky Bečvy, k rezignaci jej vyzvali Starostové a nezávislí (STAN). Ministr odstoupit odmítl, nemá dojem, že by on nebo jeho resort selhal.

V úterý ve sněmovně uvedl, že je nešťastný z toho, že vyšetřování prvního zářijového úniku trvá tak dlouho. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Podle Havlíčka hlasovalo v pátek 15 členů komise pro útlum uhlí v roce 2038, dva byli proti a dva se zdrželi. Celkem má komise 19 členů. Zástupci ekologických organizací v pátek na tiskové konferenci uvedli, že Brabec rok 2038 nepodpořil. Byl pro dřívější termín.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Mezi členy jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička nebo vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.