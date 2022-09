Zavírání škol má zabránit Prisko. Státní podnik chce obchodovat s energiemi

Veřejné instituce, samosprávy a jejich školy, nemocnice a další organizace by se mohly od začátku příštího roku dočkat rozumných cen za energie. Ministerstvem financí ovládaná státní společnost Prisko požádala Energetický regulační úřad (ERÚ) o licenci na obchodování s elektřinou a plynem. Tento státní obchodník by měl dočasně do vytvoření nové (také státní) firmy či agentury nakupovat energie a jen s režijními náklady a bez vytvoření zisku je prodávat veřejnému sektoru – v případě nákupu za vysoké ceny se státní slevou. Jedná se, co se týče provedení, o nejpravděpodobnější z variant, se kterými včera seznámil vládu ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Vláda jednala do pozdního večera s tím, že se k tématu vrátí v pondělí, aby během příštího týdne představila národní řešení drahých energií.

Prisko vzniklo začátkem devadesátých let jako zbylá státní část automobilky Škoda po její privatizaci Volkswagenem a dnes funguje hlavně jako vlastník dceřiné ostravské těžební společnosti OKD.

ERÚ včera potvrdil, že přijal žádost o licenci na obchodování s energiemi a rozhodnout by měl nejpozději do 30 dnů. „V případě, že veškeré dokumenty prokazující splnění podmínek pro udělení licence budou doručeny dříve, lze o žádosti společnosti Prisko rozhodnout v kratším termínu,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Právě čas je v celém projektu státního obchodníka s energiemi rozhodující kritérium. Původní plány počítaly, že vznikne nový samostatný státní subjekt, agentura nebo firma, ale jak nyní uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro Hospodářské noviny, které na zapojení Priska jako první upozornily, vznik nového subjektu by nějaký čas trval. „Předpokládám, že je potřeba to udělat ještě letos. A u nově založené organizace si nejsem jistý, že je to možné stihnout,“ uvedl Stanjura.

K založení nové organizace bude nutná změna zákona, což vznik také prodlouží. Do té doby tedy poslouží stejnému účelu Prisko. V principu se počítá s tím, že pokud by státní obchodník nakupoval za vysoké ceny, poskytl by pak odběratelům slevu. Tedy prodával by za méně, než za kolik sám nakoupil. Pomoc se týká jen veřejné sféry, tedy úřadů, institucí, samospráv (obcí, měst, krajů) a jimi spravovaných školek, škol, nemocnic, domovů důchodců a sociálních ústavů.

Řada ekonomů a odborníků z oboru energetiky už připomněla, že se nejedná o tržní řešení a v podstatě znamená destrukci trhu. Hejtmani a starostové ale tak striktní nejsou. Podle Františka Lukla (za STAN), starosty Kyjova a předsedy Svazu měst a obcí ČR, je institut státního obchodníka s energiemi v dané situaci nezbytný. Jinak v krajním případě hrozí zavírání škol a dalších zařízení. „Na konci roku končí mnoha samosprávám fixace a nedokážou vysoutěžit nové dodavatele plynu. Takže garance mít energii je úplně na prvním místě. Na druhém je garance ceny,“ uvedl pro Lidovky.cz Lukl.

Pozdě, ale přece?

Hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) připomíná, že podobné řešení měla vláda připravit už dávno. Váhání a plané diskuse na téma státního obchodníka s energiemi se vedou už od jara.

„Je to nesystémová věc, ale může být krátkodobým řešením krize, kdy samosprávy neměly v posledních měsících šanci energii na trhu nakoupit. Kritiky odborníků, kteří tvrdí – to nedělejte, jsou hezké, ale ať řeknou, jak jinak máme ty energie do nemocnic dostat? Oni za nedostatek nebudou zodpovědní, my ano,“ říká hejtman Kuba.

I když pomoc se netýká podniků, pro které ministerstvo průmyslu chystá určité kompenzace také až na poslední chvíli, měly by mít obce a kraje díky méně drahé energii prostředky i pro nezbytné investice. Jinak by je musely striktně omezovat a řada dodavatelů, firem a řemeslníků by přišla zkrátka.

Do jednání o pomoci s drahou elektřinou a plynem tedy vstupuje i Hospodářská komora. „Myslím, že v daném okamžiku krátkodobé řešení spočívá především, pokud možno, v celoevropském oddělení cen plynu od cen elektřiny, případně nějakém zastropování, případně v přípravě vlastních národních řešení, aspoň dočasných, abychom překonali největší krizi. Státního obchodníka včetně válečné daně považuji za doplňkové úvahy,“ uvedl pro Lidovky.cz prezident komory Vladimír Dlouhý.