Vůbec první předpisy pro krypto na světě. Europarlament schválil regulaci

Převody virtuálních aktiv, jako jsou bitcoiny, dosud evropská legislativa o finančních službách nijak neupravovala. Nyní pro regulaci MiCA (Markets in Crypto-assets) hlasovalo 517 europoslanců, 38 jich bylo proti a 18 se hlasování zdrželo.

Schválená pravidla budou platit od poloviny příštího roku. Požadují, aby se firmy, které v unii nabízejí služby v odvětví kryptoměn, registrovaly a poskytly přesné údaje o své identitě. Pak získají licenci od regulačních orgánů EU. Pravidla už dříve schválily unijní státy.

Vzor pro ostatní země

„Díky regulaci MiCA získalo evropské odvětví kryptoaktiv regulační průhlednost, kterou země jako Spojené státy nemají,“ uvedl europoslanec Stefan Berger z frakce Evropské lidové strany (PPE), který zákon předkládal. Dodal, že tak EU získá konkurenční výhodu.

„Doufám, že by se naše pravidla mohla stát vzorem pro další země,“ řekla ve středu v debatě o souboru opatření eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová.

Nespokojenost vyjádřila také europoslankyně Aurore Lalucqová z levicového uskupení Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D). „Kryptoměnoví hráči budou moct začít uplatňovat základní pravidla tradičních financí,“ uvedla při středečních debatách. „Je to dobré, je to lepší než nic, ale stačí to? Ne!“ řekla Lalucqová.

Vyjádřila také politování nad plánovanými termíny podávání žádostí a na příkladu vysvětlila, že největší platforma pro obchodování s kryptoměnami na světě, kryptoměnová burza Binance, bude schopna vyhovět požadavkům MiCA až za 18 měsíců. „Tedy za 18 měsíců, během kterých nebudou mít střadatelé žádnou ochranu,“ dodala.

Aby se zašlo při regulaci kryptoměn ještě dál, požadovala v příspěvku na blogu na začátku dubna i členka dozorčí rady Evropské centrální banky (ECB) Elizabeth McCaulová.

EP také hlasoval poměrem 529 ku 29 pro samostatná opatření známá jako nařízení o převodu finančních prostředků. Ta vyžadují, aby provozovatelé kryptoměnových služeb identifikovali své zákazníky tak, aby zabraňovali praní špinavých peněz.