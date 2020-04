Atraktivní adresa za málo peněz. Byty z Airbnb dál zaplavují trh a tlačí ceny dolů

Praha Přímo u Karlova mostu jde pronajmout byt za deset tisíc měsíčně, a to včetně všech poplatků i úklidu. Háček není ve stavu nebo ve vybavení, v ceně je všechno včetně ložního prádlo. Nájemník ale musí skousnout, že jde jen o nájem na pár týdnů, možná pár měsíců. Až zase do města přijedou turisté, dá se jim přednost.

Levné nájmy na pár měsíců jsou jedním ze způsobů, jak majitelé bytů sloužících ke krátkodobým pronájmům řeší, že mají nyní prakticky vyschlé zdroje příjmů. Jenže ani nízká cena nemusí pomoci.



Změny si musel všimnout každý, kdo hledá nový pronájem. V nabídkce pro Prahu se ve velkém objevovily netradiční fotografie. Jsou na nich například krásně ustlané postele s naaranžovaným ručníkem, stolkem v kuchyni s květinami a láhví vína. Vypadají, jako by šlo o luxusní hotel. Výjimečné jsou i podmínky nájmu, které někdy více a někdy méně naznačují, že jde o dočasnou nabídku.

Podle údajů serveru Bezrealitky.cz se během korokrize na trh podobných bytů dostává mezi 20 až 25 denně, jde tak zhruba o třetinu současné pražské nabídky. Podíl v centrální části města je pak ještě vyšší.

Tři katastrální území s nejvyšším meziročním nárůstem počtu inzerátů jsou podle analýzy Deloitte Malá Strana (+ 270 %), Staré Město (+ 206 %) a Nové Město (+ 142 %). „V centru Prahy jsme tak, pravděpodobně dočasně na několik měsíců svědky toho, že je možné si pronajmout zařízený byt za nižší cenu než prázdný byt na okrajovém sídlišti,“ popisuje Petr Hána ze společnosti Deloitte.

Tento výrazný nárůst počtu bytů na trhu ale naráží na sníženou poptávku. V Praze nechybí jen zahraniční návštěvníci, ale i studenti a řada lidí, kteří pracovali v restauracích nebo hotelích.

„I když jsme s cenami nájmů tak 20 až 30 procent pod trhem, poptávka je jen velmi vlažná,“ říká Pavel Nádvorník, šéf agentury Carebnb, která se o byty jejich vlastníkům stará a část z nich se nyní pokouší pronajmout dlouhodobě.

Situace je tak stále složitější. Bez příjmů se ocitli jak majitelé bytů, kteří je pronajímali turistům, tak agentury, které to zprostředovávaly. Proto je nyní boj o to získat alespoň nějaké peníze. Firmy z oboru musely propouštět. Airbnb byty vytvářely jen v Praze stovky pracovních míst v úklidu a správě. Část nabízených bytů je navíc na hypotéky.

Z detailů inzerátů je znát, jak jednotliví nabízející vidí budoucnost. Část bytů je velmi levná, například na Malé straně, přímo v Nerudově ulici lze získat prostorný dvojpokojový byt za 12 tisíc měsíčně včetně poplatků, nebo u Karlova mostu jsou k mání zmíněné menší byty za 10 tisíc měsíčně včetně všech služeb a pravidelného úklidu. To jsou částky, které se v Praze platí za prázdný byt na kraji města a bez služeb, ty pak cenu u další tisíci koruny zvýší. U všech takto atraktivních nabídek ale platí, že jde o nabídku jen na následující měsíce. Je patrné, že majitelé sází na to, že se turisté do Prahy vrátí brzy a nyní se snaží získat alespoň nějaké peníze. Tyto byty jsou často nabízeny jako místo pro přečkání karantény, pro strávení home office. Ani atraktivní ceny ale příliš nefungují.

Dalším důvodem současného stavu je, že lidé v době nouzového stavu nechtějí obcházet byty a hledání odkládají. Rozhodující je ovšem to, že těchto bytů volných na pár týdnů či měsíců je v centru Prahy už výrazně víc než možných zájemců. Proto část majitelů své byty už vůbec nenabízí a ty zůstávají prázdné.

„Věříme, že i s několikaměsíční pauzou se krátkodobé pronájmy stále vyplatí. Trh se navíc nyní zaplnil nabídkou bytů na dlouhodobý pronájem, proto se ceny za klasický pronájem snížily,“ popisuje Zuzana Benešova z agentury Seven Keys. Podle ní už jsou nájmy nízko a ti, co byt raději udrží prázdný nebo alespoň bez dlouhodobého nájemníka, budou mít silnější pozici, až se trh zase rozeběhne. Říká, že jen desetina jejich klientů se rozhodla byty raději pronajmout dlouhodobě. „Některé tyto prázdné byty, po domluvě s majiteli, poskytujeme zdarma například pro mimopražské dobrovolníky z organizace Sousedská pomoc a další potřebné,“ popisuje Benešová.

Nádvorník se příklání k tomu, co tvrdí analýzu Asociace hotelů a restaurací – turisté se jen tak nevrátí, a pokud ano, bude jich málo na to, jaké kapacity Airbnb byty mají. „Letošní letní sezonu jsme odepsali a ve slabých zimních měsících se už více vyplatí dlouhodobý nájem,“ vysvěluje Nádvorník, proč raději byty dávají na trh ročních pronájmů. Ovšem očekává, že příští léto už se rozjede.

Pro možné zájemce může být odrazující, že majitelé je budou chtít za rok zase dát na krátkodobé pronájmy. Nádvorník ale připomíná, že průměrná doba nájmu v Praze je 14 měsíců a řada lidí se stejně relativně často stěhuje, proto by roční nájem neměl být odrazující.

„Věříme, že spousta majitelů stále očekává, že turistická sezona stále ještě proběhne, jakmile se případně ukáže opak, jejich byty se v nabídce okamžitě objeví,“ předpokládá šéf Bezrealitky Hendrik Meyer. Převis nabídky by se měl ještě zvýšit. Podle něj část majitelů od pronajímání odradila i debata kolem zákona o tom, že by lidé v nouzi nemuseli platit nájem. Nebylo jasné, v jaké podobě se zákon schválí. Tato obava už zmizela. Pokud je někdo schopen zaplatit kauci, neočekává se, že by kvůli nouzi nemohl v dalších měsících zaplatit nájem.

Počet nových bytů v nabídce má šanci zahýbat s cenami v centrální Praze. „Už nyní je totiž jasné, že Airbnb byty nebude zřejmě možné pronajímat za takové částky, jaké jejich majitelé v současnosti požadují. To by mohlo vyvolat dominové snižování cen v centrálních částech města, které by se promítlo i do cen ve středním městě,“ předpokladá Meyer.