Babiš vypadl ze seznamu 500 magnátů Bloombergu, vévodí mu Bezos, nejvíce ztratil Zuckerberg

New York V důsledku turbulencí na finančních trzích se řada magnátů letos dostala do červených čísel. Podle indexu 500 největších miliardářů agentury Bloomberg nejbohatší lidé na světě ztratili tento rok 451 miliard dolarů (10,15 bilionu Kč). To je zásadní rozdíl oproti roku 2017, kdy své bohatství zvětšili o jednu miliardu dolarů. K těm, kdo z indexu agentury letos vypadli, patří český premiér Andrej Babiš nebo ruský magnát Oleg Děripaska.

K novým jménům na seznamu světové elity patří se 7,2 miliardy dolarů Tim Sweeney, kterému se s hrou Fortnite podařilo oživit trh videoher, nebo majitel energetické společnosti Endeavour Energy Resources Autry Stephens s 11,4 miliardy. Další je se čtyřmi miliardami dolarů nejlépe placená ředitelka v Británii, spolumajitelka sázkařské webové stránky Bet365 Denise Coatesová. Na index se nově zapsalo 31 jednotlivců.



Celkově si letos nejlépe vedli miliardáři v Singapuru, kteří své jmění zvýšili o 2,5 miliardy na 38 miliard dolarů. Nejbohatším mužem planety je ale se 123 miliardami dolarů zakladatel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos, které mu se podařilo přidat k majetku 24 miliard, přestože v závěru roku kvůli situaci na akciové burze tratil. Od září odepsal 45 miliard dolarů. Druhý největší zisk, a to 8,6 miliardy dolarů, si letos připsal Lej Ťün, zakladatel a šéf výrobce chytrých telefonů Xiaomi.

Mezi těmi, co letos tratili nejvíce, jsou na prvním místě Američané, které zejména prosincový propad na finančních trzích připravil celkem o 76 miliard dolarů. Nejvíce majetku odepsal Mark Zuckerberg, jehož Facebook se potácel z krize do krize. Jeho jmění kleslo o téměř 20 miliard na 53 miliard dolarů.

Z indexu Bloombergu letos vypadlo 50 osob včetně 11 z Číny nebo Hongkongu, devíti z USA a čtyř z Ruska. Patří k nim také ruský magnát Oleg Děripaska. Čistá hodnota jeho majetku klesla na rekordní minimum kvůli obavám, že jeho hliníkárenský gigant Rusal by mohl kvůli sankcím USA výrazně omezit výrobu. Dalším je předseda české vlády Andrej Babiš, jehož bohatství pochází z chemické a zemědělské společnosti Agrofert, píše Bloomberg.

Jediný český miliardář, který na žebříčku figuruje, je Petr Kellner. S 11,5 miliardy dolarů mu patří 102. pozice.