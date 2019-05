Babišův fond Hartenberg kupuje většinový podíl v síti květinářství Flamengo

PRAHA Fond Hartenberg, který patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, kupuje většinový podíl v síti květinářství Flamengo. Její majitel, společnost HFF a.s., se dohodl s Hartenbergem na spolupráci kvůli plánovanému rozvoji firmy. Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla. Prodej ještě musí schválit antimonopolní úřad. Hartenberg o tom v pondělí informoval v tiskové zprávě.

HFF se s konsolidovaným obratem přes miliardu korun řadí k nejvýznamnějším subjektům na českém trhu s řezanými a pokojovými květinami a doplňkovým sortimentem. Provozuje přes 190 prodejen květin v supermarketech, hypermarketech a nákupních centrech.



Spoluvlastník HFF Ján Balko ml. uvedl, že se firma rozhodla pro spojení s Hartenbergem z důvodu rozvoje společnosti i mimo hranice Česka. Silný finanční partner umožní zrychlit další růst společnosti a vloží do společného projektu potřebné know-how s řízením zahraniční expanze, doplnil Balko.

„Investice do Flamenga zapadá do naší dlouhodobé strategie investovat do soukromých společností se silným tržním postavením, stabilním a schopným manažerským týmem. Jsme rádi, že do naší rodiny konečně přivítáme čistě retailovou společnost, tedy z oboru, kde máme hodně zkušeností,“ uvedl spolumajitel fondu Jozef Janov, s nímž Babiš fond soukromého kapitálu Hartenberg založil.

Podle tiskové zprávy se vlastníci sítě květinářství chtějí v první fázi zaměřit na expanzi na Slovensko a jako prioritu vnímají i rozvoj internetového prodeje v ČR i na Slovensku.

Hartenberg spadá pod firmu SynBiol. Její akcie a rovněž akcie společnosti Agrofert vložil Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Fond investoval mimo jiné do zdravotnického byznysu nákupem klinik asistované reprodukce, vlastní také třeba většinový podíl v Poliklinice Modřany. Loni koupil majoritní podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex. Působí rovněž v biotechnologii či potravinářství.