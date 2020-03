Bamboo Airways kvůli koronaviru odložily zahájení provozu linky Hanoj-Praha

PRAHA Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways odložil o zhruba měsíc zahájení provozu linky mezi Hanojí a Prahou. Důvodem je pokles poptávky kvůli šíření koronaviru. Uvedl to ve středu server Zdopravy.cz. Informace o odložení startu mu potvrdila mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlívková a je to zřejmé také z rezervačního systému aerolinky, kde jsou lety do 26. dubna označeny jako vyprodané.

Aerolinky měly začít létat mezi ČR a Vietnamem dvakrát týdně od konce března. Jejich zástupci při lednovém představení linky v Praze uvedli, že Bamboo Airways na trase nasadí Boeing 787-9 Dreamliner pro 298 cestujících a cesta by měla trvat kolem 11 hodin. V případě zájmu je podle nich společnost připravena rozšířit spojení o třetí spoj v týdnu. Dosud bylo možné z Česka do Vietnamu cestovat jen s přestupem v některých evropských městech a cesta trvala přes 18 hodin.

Kvůli koronaviru skončí lety z Koreje i severní Itálie. Spoje omezil i Regiojet V souvislosti s propadem poptávky kvůli koronaviru ale omezují spojení do Asie i další letecké společnosti. Česká vláda zakázala lety z Prahy do Číny a od čtvrtku se nebude létat ani mezi ČR a severoitalskými regiony a Jižní Korejí. V Itálii se zákaz letů týká regionů Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko. V Česku je zatím pět potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, jeden učitel z České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína. Všichni se nakazili v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci. Dohoda o přímém spojení z Prahy do Hanoje byla součástí loni uzavřeného memoranda mezi českými a vietnamskými podnikateli. Od spoje si slibují zejména posílení obchodní spolupráce.