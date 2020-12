Bez svařáku, živé hudby či posezení. Vánoční trhy jsou letos skromnější, někde je úplně zrušili

Praha Letošní vánoční trhy budou na většině míst v Česku o poznání skromnější. Organizátoři museli radikálně snížit počet prodejních stánků, aby dodrželi opatření proti šíření koronaviru. Některá města jarmark úplně zrušila.

„V centru Brna fungují prodejní stánky, které nabízejí řemeslný a dárkový sortiment. A balené potraviny pouze s sebou,“ řekla serveru Lidovky.cz Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu. Jedná ale o mnohem skromnější variantu, než na jakou jsou návštěvníci zvyklí z minulých let. Nová podoba vánočních trhů tak probíhá na Zelném trhu a na náměstí Svobody. Stánky budou otevřené každý den do 23. prosince od 10 do 20 hodin.