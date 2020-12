Adventní rozvolnění dělá odborníkům vrásky. Vánoční návštěvy mohou ‚zadělat‘ na třetí vlnu pandemie, varují

Praha Při zapalování čtvrté svíčky na adventním věnci mají lidé v hlavě většinou jen Vánoce a dárky. Letos jim ale někde vzadu bude strašit myšlenka na případnou třetí vlnu koronaviru. Zvláště když už ve čtvrtek Česko rozvolní dosavadní opatření. Před svátky tak lidé budou moci nakupovat dary a potkávat se, virus však dostane možnost snadněji se šířit.

Odborníci proto varují. „V lednu a v únoru nabere epidemie na síle, dojde k tomu přirozeně, i kdyby tady jiné respirační nemoci nebyly. V kombinaci s tím, že v Česku budou platit mírnější opatření, se dá očekávat, že počty nakažených půjdou nahoru,“ nastínil pro server Lidovky.cz možný scénář dalšího vývoje pandemie exministr zdravotnictví Roman Prymula.



Podle uznávaného epidemiologa je takový průběh covidové pandemie logický. „Musíme nastavit opatření tak, abychom se nedostali zpátky do prudkého nárůstu případů jako v září,“ doplnil.

Ačkoli očekává lednový nárůst počtu případů onemocnění, s označením třetí vlna váhá. „Nepůjde nejspíš o třetí vlnu, protože se nedostaneme na tak nízké hodnoty, abychom mohli říct, že ta druhá skončila. To skutečně asi nenastane,“ řekl Prymula.

Diskuse o tom, jak definovat další virovou vlnu, se vedly už na podzim, před příchodem té druhé. Prymula argumentoval tím, že když se člověk podívá na moře, mezi dvěma vlnami je podstatně méně vody, což ovšem neznamená, že oceán zcela vyschne. O tento pohled opírá i svůj názor na koronavirové fáze „Jestli neklesneme na nízké hodnoty, tak v lednu či v únoru půjde spíše o opětovné vzedmutí druhé vlny,“ vysvětlil Prymula.

Vánoční uvolnění

Ať už ale pro očekávaný další nástup covidové pandemie v lednu a v únoru volíme jakýkoli název, jedno je jisté: odborníci z něj mají opravdovou obavu. Ostatně po letním uvolnění tuhých opatření z jara také přišel podzim, při němž počty nakažených začaly prudce narůstat. A nyní se – alespoň částečně – rozvolní opět.

„Nálož viru v populaci je veliká. Málo se testuje, netrasuje se a nezachytávají se ložiska nákazy. Je tu tlak na otevření a rozvolnění a v tuto chvíli je to nerozumný krok,“ zdůraznila v odpovědi pro server Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR.

Stejný názor sdílí také imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší. Ten se vyjádřil ještě předtím, než vedoucí politici skutečně oznámili záměr protivirovou hráz před vánočními svátky od čtvrtka pozvednout. „Mám vážné obavy, že vláda bude v pokušení vánoční výjimku udělat. Bylo by to krátkozraké a trestuhodné. O pár týdnů později by to životem zbytečně zaplatily stovky lidí, možná i víc,“ řekl serveru Lidovky.cz.

V neděli pak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) skutečně oznámil, že dojde k částečnému uvolnění režimu. Česko se tak v druhé půlce týdne posune ze čtvrtého stupně protiepidemických opatření na třetí, prostřední. „S omezeními se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace,“ řekl Blatný.

Otevření obchodů a částečné uvolnění restrikcí však nejsou v očích odborníků ještě tak velkým strašákem jako právě blížící se vánoční svátky, navíc kombinované s předchozím postupným návratem dětí do škol. Vánoční potkávání různých generací v rámci tradičních rodinných návštěv totiž může posunout Česko blíže obávané třetí vlně.

„V této době je nejspolehlivější, když se před návštěvou rodin otestujeme. Nejlépe PCR testem, který je dostatečně citlivý. Tím zjistíme, jestli nejsme rizikoví pro naše blízké, a budeme mít klid. Je to limitující, ale aktuálně jediné možné řešení,“ nabádá Tachezy.

Vyhlížení vakcíny

Vláda spolu s ministerstvem zdravotnictví slibují, že k dispozici budou antigenní testy zdarma. Různé studie je označují jako spolehlivé, podle viroložky však odhalují zejména lidi, kteří mají živý virus a mohou nakazit ostatní. U takových dosahují účinnosti až 90 procent, ale u lidí, kteří nevykazují žádné příznaky, test nákazu zkrátka neodhalí.

„Můžete být superpřenašeč nebo být testován zrovna v době, kdy se nákaza ještě úplně nerozjela, a test dá falešnou jistotu o tom, že nejste infekční,“ vysvětlila pro server Lidovky.cz Tachezy.

Ne každý však počítá s tím, že bude před Vánocemi opakovaně sahat do peněženky a několikrát za sebou platit průkaznější PCR testování. A tak odborníci doporučují mít na paměti neustále základní hygienická pravidla. Spoléhají na to, že tři „R“ – ruce, roušky, rozestupy – mají Češi už od jara naučená jako básničku.

„Výhodou je, pokud jsou v domě k dispozici oddělené koupelny a možnost spaní v jiné místnosti,“ uvedla Tachezy příklady toho, jak mohou Češi šíření nákazy mezi své blízké omezit.

Co může v boji proti pandemii radikálně obrátit karty, je příchod dlouho a s nadějemi očekávané vakcíny. „Jakmile se objeví očkovací látka, situace se už bude jen zlepšovat. Pokud se podaří proočkovat ohrožené skupiny a zdravotníky, dostaneme se do situace, kdy koronavirus bude na úrovni například sezonní chřipky,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz Zdeněk Hostomský, šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

V minulosti zavedení vakcinace pomohlo ke snížení počtu případů nákazy, či dokonce úplnému vymýcení řady nemocí, například pravých neštovic, dětské obrny nebo záškrtu.

„Jednou z motivací, proč se nechat očkovat, může být i skutečnost, že řada lidí se očkovat kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže, a proto každý, kdo se naočkuje, pomáhá zároveň ochránit i ty, kteří tak učinit nemohou,“ napsala serveru Lidovky.cz Barbora Peterová, mluvčí ministerstva zdravotnictví.