Česko bude podle Blatného do konce roku ve třetím stupni opatření. Školy do něj přejdou 7. prosince

Praha Je nepravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně protiepidemických opatření. Po nedělním mimořádném jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda v neděli rozhodla o uvolnění restrikcí podle třetího stupně od čtvrtka. Školy do tohoto stupně opatření přejdou podle Blatného nejdříve od dalšího pondělí, tedy od 7. prosince.

Obchody, restaurace a služby se otevřou od 3. prosince. Ve čtvrtek skončí i zákaz nočního vycházení „Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než číslo tři,“ uvedl Blatný. Predikce, které má ministerstvo zdravotnictví, neumí odhadnout, jaký vliv budou mít na vývoj epidemie rozvolnění, která nastanou ve čtvrtek. „Rozvolnění samo o sobě pravděpodobně zastaví další pokles, může dojít i k určitým vlnkám i lehce nahoru,“ řekl ministr. Podle Blatného bude na konci roku čas na to, aby se vyhodnotil současný protiepidemický systém PES a zda je potřeba v něm udělat nějaké změny.

Blatný také řekl, že nastavit pravidla pro školy nějakou dobu trvá, proto do mírnějšího stupně opatření nepřejdou už ve čtvrtek. Třetí stupeň totiž znamená, že by byla pro žáky a studenty na druhém stupni základních škol, středních školách a vyšších odborných školách zavedena střídavá prezenční výuka po týdnech.