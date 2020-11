Do lavic se vrací další žáci, školy neskrývají obavy. Bojí se ‚turnusování‘ i chaosu při dalším zavírání

Praha S pondělím se do škol vrací všichni žáci prvního stupně ZŠ a deváťáci, druhý stupeň čeká střídavá výuka v turnusech, kdy se vždy bude část žáků učit prezenčně a zbývající distančně. Školy netají obavy, které v souvislosti s comebackem do lavic mají.

Desetiletý Vojtěch z Benešova se v pondělí po takřka dvou měsících znovu osobně uvidí se svými spolužáky a s třídní učitelkou. I jeho 5.C ZŠ Jiráskova se totiž týká další vlna rozvolňování covidových opatření ve školství, k prezenční výuce se vracejí všechny ročníky prvního stupně základních škol. To se týká i deváťáků.

Také Vojtova sestra Nela, která je v osmé třídě, se v pondělí vypraví do školy – pro druhý stupeň a taktéž pro nižší ročníky víceletých gymnázií totiž začíná platit „turnusový“ rozvrh. V praxi to znamená, že jednotlivé třídy se budou po týdnu střídat ve škole a doma na distančním vzdělávání. Nošení ochrany dýchadel, tedy roušek i respirátorů, je povinné i při výuce.



Školství se tak nezapojí do čtvrtečního rozvolňování, kdy Česko přejde do mírnějšího, třetího stupně opatření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to zdůvodnil tím, že nastavení pravidel pro školy nějakou dobu trvá.

Další vlna rozvolnění dorazí do školství v příštím týdnu. Od pondělí 7. prosince by se do lavic měli vrátit i studenti středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, i pro ně však má platit kombinování prezenční a distanční výuky se střídáním po týdnech.

Rozvrh dalšího návratu žáků do škol Od pondělí 30. listopadu Do základních škol všichni žáci 1. stupně a deváťáci. Žáci 2. stupně a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií zahajují turnusovou výuku, pendlovat mezi distanční a prezenční výukou budou v týdenním intervalu. Od pondělí 7. prosince Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách začne platit střídavá prezenční výuka po týdnech. Do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, nejvýše však ve skupině po 20 osobách. Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci otevřít lekce pro nejvýše deset osob včetně učitele.

Do škol se od příštího pondělí budou moci vrátit také studenti prvních ročníků vysokých škol, ovšem jen ve skupinách o nejvýše dvaceti osobách, uvedlo v neděli ministerstvo školství na svém Twitteru.

Střídání forem vzdělávání přidělává starosti mnohým pedagogům. Přibyla jim práce, neboť musejí zvládnout jak výuku žáků přítomných ve třídě, tak i těch „na onlinu“. Ředitelé základních škol se shodli, že takové řešení docházky je pro učitele náročné časově i psychicky.

„Tento nesmyslný systém extrémně zatíží ředitele škol, protože je organizačně velice náročný. Pro učitele druhého stupně základních škol bude velmi zatěžující učit většinu hodin prezenčně a mezitím odbíhat k online výuce,“ uvedl pro server Lidovky.cz Radek Sárközi, předseda Pedagogické komory.

Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý považuje za nejtěžší oříšek „turnusování“ žáků 6. až 8. ročníků v kombinaci s tím, že deváťáků se ono opatření netýká. „Pro nás by bylo jednodušší, kdyby v turnusovém režimu fungovaly i deváté ročníky, sudý počet se půlí určitě lépe než lichý,“ uvedl pro server Lidovky.cz Černý, ředitel ZŠ Masarykova v Praze-Klánovicích.

Oproti tomu návrat prim až kvart na víceletých gymnáziích nebude podle ředitelů těchto vzdělávacích ústavů organizačně tak náročný. Více se zapotili minulou středu u maturantů, v jejichž případě působila potíže zejména podmínka, aby se ve škole nesetkávali žáci z různých tříd ani ve volitelných předmětech. Nižší stupně gymnázií mají na rozdíl od svých starších spolužáků volitelné předměty spíš výjimečně.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové někde možná drobné problémy vyvstaly, ale ve srovnání s organizací výuky maturantů je teď situace určitě jednodušší.

„Primáni až kvartáni mají hodiny společně, a pokud se na některých školách v kvartě třeba žáci už na nějaké předměty dělí, tak to se dá vyřešit,“ uvedla Schejbalová.

Strach z nových uzávěr

Na Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, jež Schejbalová vede, bude i po pondělním návratu žáků do lavic škola poloprázdná. Z celkem devíti set studentů čtyřletého, šestiletého a osmiletého gymnázia se jich bude moci v jeden okamžik ve škole sejít nanejvýš třetina.

Na prezenční výuku začne chodit pět tříd, které se po týdnu vymění s jinými pěti. Maturanti se podle ní učí spíš z domova, protože ve volitelných předmětech jinak škola nedokáže zajistit požadovanou homogenitu tříd, a ostatní třídy zatím do školy nesmějí. V podobné situaci se podle ohlasů ředitelů nacházejí i další víceletá gymnázia.

Z některých základních i středních škol zaznívají obavy, zda se k obnovení prezenční výuky nepřikročilo předčasné. Strachují se, aby případné zhoršení epidemie nevedlo znovu k uzavření škol.

„Pokud by totiž chaos s chozením a nechozením do školy pokračoval celý rok, mělo by to na děti nedozírné následky,“ varoval Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad.