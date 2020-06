Bezdomovci v pražských hotelech zůstanou. Covidové opatření pomáhá jim i majitelům, kterým chybí turisté

PRAHA Pražský magistrát prodlouží ubytování v hotelech a hostelech pro asi tři stovky lidí bez domova, které zajistil ve snaze zabránit šíření koronaviru v jejich řadách. Lůžka mají pro bezdomovce zůstat k dispozici až do března příštího roku. Gesto má pomoci lidem bez domova postavit se zpět na vlastní nohy. „Na nohou“ se přitom díky podpoře magistrátu drží i hoteliéři.

Před příchodem koronaviru vybízela v atriu vršovického hotelu Czech Inn k návštěvě stylová kavárna, jejíž pohodlí společně s ubytováním užívali především cizinci. Nyní se za výlohou historického domu rýsují komínky oblečení z druhé ruky a množství hygienických potřeb.

Hotelové pokoje ze sítě hotelů BOHO CO, do níž tříhvězdičkový Czech Inn spadá, od dubna poskytují azyl asi tři sta lidem bez domova, především pak starším a nemocným osobám.



„Všem se tady moc líbí. Dostáváme teplý oběd, máme tady kávu a čaj, pravidelně nám nosí čisté povlečení, v prádelně si můžeme vyprat,“ řekla pro server Lidovky.cz Zuzana Hančaríková z pokoje číslo 110.



Pražský magistrát kromě výdajů s nájmy, provozními náklady, stravou a hygienou nese odpovědnost i za případné škody. „To byla velká obava ze strany hoteliérů, ale za ty tři měsíce fungování došlo jen k drobnějším škodám v řádu tisíců,“ sdělil pro server Lidovky.cz radní pro oblast bydlení a transparentnost Adam Zábranský. I přes zákaz kouření v prostorách hotelu skrz okna dopadají na chodník nedopalky. Čas od času podle recepčního přijde někdo opilý.

„Původně to bylo krizové opatření, abychom předešli nákaze mezi lidmi bez domova. Ale přijde mi, že toho můžeme využít jako příležitosti a pomoci lidem vyřešit dlouhodobější problémy, dostat se z ulice,“ sdělil Zábranský.

Výrazně se podle něj zlepšil také zdravotní stav ubytovaných. I proto se spolupráce prodloužila, přestože vlna pandemie už pomalu odeznívá a zásadní hygienická opatření opadla. Magistrát hlavního města se v pondělí usnesl, že bude v projektu „stabilizace ubytovaných osob“ pokračovat až do března 2021.



Podle ředitele humanitární organizace Maltézská pomoc Jiřího Judy, jenž s projektem spolupracuje, může taková pomoc představovat takzvaný překlenovací most, aby si bezdomovci zvykli, že na ně neprší a není jim zima. Návrat do normálního života by pak pro ně mohl být snadnější.

„Ze 70 lidí, kteří byli od počátku ubytováni v hotelu Czech Inn, se asi polovina stala našimi klienty, chtějí pomoci s administrativou na úřadech, aby mohli začít sami fungovat,“ sdělil pro server Lidovky.cz Juda.



Almužna pro hotely

Kromě bezdomovců vyhovuje krok radnice také hoteliérům. V důsledku pandemie by pravděpodobně zkrachovali. „Ztráty nám to sice nevykompenzuje, ale alespoň můžeme dát práci našim lidem a zaplatit jim. Kdyby nepřišel magistrát s touto nabídkou, už bychom neexistovali,“ sdělila pro server Lidovky.cz Babeta Schneiderová, ředitelka sítě hotelů BOHO CO, z níž se do projektu zapojily čtyři hotely. Zásadní příliv hostů v tuto chvíli neočekává. „Rezervace se zatím nezačínají závratně zvedat, nárůst předpokládám až na jaře 2021. Tohle je pro nás způsob, jak přežít období, kdy nejezdí hosté. Doufali jsme, že se spolupráce prodlouží,“ říká Schneiderová.



Přesto některé hotely zřejmě smlouvy nebudou chtít prodloužit, magistrát bude hledat nové. „Z šesti objektů které jsme měli, budeme pokračovat ve čtyřech, ve dvou se nám nepodařilo dohodnout se s majitelem,“ sdělil Zábranský. „Záměr je ale postupně lidi bez domova přesouvat z hotelů jinam. Nájemní smlouvy s hotely uzavřeme vždy na následující dva měsíce a prodloužíme v případě, že bude ještě potřeba. Jednotlivé objekty chceme postupně vyprazdňovat,“ sdělil pro server Lidovky.cz Zábranský. Se skončením původních smluv se od července změní i podmínky pobytu, hradit už magistrát nebude například jídlo.



Podle dokumentu, který radní schvalovali, si náklady na ubytování vyžádají zhruba 2,4 milionu korun za měsíc, další milion korun si pak každý měsíc vyžádají nadstandardní služby, například posílení pracovníků na recepci nebo hygienické vybavení. Reálné náklady se podle Zábranského v důsledku poklesu počtu ubytovaných sníží. Část nákladů údajně také postupně začínají pokrývat sociální dávky, o které si lidé bez domova zažádali.



Starším osobám, které už nejsou schopny pracovat, chce magistrát postupně hledat možnost bydlení v seniorských bytech či v domovech s pečovatelskou službou, mladší by si podle radního měli platit nájem v komerční ubytovně nebo si mohou požádat o pronájem městského bytu.

Město je může podpořit tím, že jim zaplatí například první nájem nebo kauci. „Snažíme se vytvořit širší paletu nástrojů, kterou sociální pracovníci budou moci využít pro stabilizaci lidí bez domova,“ říká Zábranský.



V hlavním městě žije podle sčítání a odhadu, které loni v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, zhruba 3 250 bezdomovců. Jen asi třetina jich je z Prahy, ostatní jsou z dalších míst České republiky a také ze zahraničí. Přímo na ulici jich přespává zhruba třetina, další využívají různé typy sociálních služeb či dočasného ubytování.