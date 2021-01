Bitcoin zdražil o 20 procent, zřejmě kvůli zmínce Elona Muska na Twitteru

Musk, jehož Tesla v posledním roce posílila na burze o stovky procent, v posledních týdnech na Twitteru komentoval řadu finančních aktiv. Vyjádřil se například i k prudkému růstu ceny akcií firmy Gamestop. Připisuje se mu ale i skokový růst kurzu digitální měny dogecoin, když na Twitter umístil obrázek psího časopisu. Na logu této digitální měny je také pes.



In retrospect, it was inevitable