Bohatnou na krizi, ale i navzdory ní. Jak se rivalové Musk, Bezos a Gates přetahují o trůn

WASHINGTON Zatímco pro drtivou většinu lidí byl poslední rok po finanční stránce spíše náročný a miliony lidí přišly o zaměstnání, tři nejbohatší lidé světa se i během krize předhánějí na vrcholu žebříčku, jehož dosažení je od loňska výrazně dražší. Začátkem ledna na něm Elon Musk vystřídal potichu profitujícího Jeffa Bezose. Zcela odlišný přístup k pandemii ale připisuje miliardy také na účet Billa Gatese.

Ač je řeč o třech největších rivalech své doby, jedna věc je spojuje – téměř roční krizi nejenže přečkávají beze ztrát, během ní jejich majetek vystřelil doslova do raketových výšin.

„Nikdy předtím Amerika neviděla takové bohatství v tak málo rukou. Mají tolik peněz, že by mohli každému člověku v USA poslat tři tisíce dolarů a stále by jim zbylo více, než měli před devíti měsíci,“ prohlásil ředitel organizace Americans for Tax Fairness Frank Clemente.

Jen za loňský rok přibylo na účet Elona Muska v rekordní rychlosti více než 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun), o což se přičinilo hlavně prudké zvýšení ceny akcií automobilky Tesly. Ty loni zpevnily o 743 procent.

Naopak plynule a v tichosti díky mimořádnému nárůstu e-commerce na pandemii vydělává Američan Bezos se svým internetovým obchodem Amazon. Přestože loni zbohatl oproti Muskovi méně, stále jde o větší částku, než kolik představuje například HDP Litvy nebo Kostariky.

Každý po svém

Covidový skeptik Musk, který už v listopadu sesadil z druhé příčky miliardáře Billa Gatese, se na minulý čtvrtek usadil na úplný vrchol nejbohatších lidí planety. Nakonec o tom rozhodly akciové trhy, kde Tesla za poslední měsíc stoupla o třicet pět procent, zatímco Amazon spadl ve dvou týdnech na přelomu let o bezmála pět procent.

Majetek šéfa Tesly a vesmírného SpaceX ale stoupá i nadále. Podle indexu Bloomberg Billionaires minulý pátek činilo jeho čisté jmění 201 miliard dolarů (téměř 4,5 bilionu korun). Největší konkurent Bezos, jenž se titulem pyšnil od října 2017, nyní za Muskem zaostává o zhruba 18 miliard dolarů (téměř 400 miliard korun).

Jde však o rivaly nejen v boji o titul nejbohatšího člověka světa, dlouhodobě spolu soutěží i na mnoha dalších frontách. Zatímco Muska do značné míry proslavily elektromobily Tesla, také Bezosův Amazon investoval nemalé finanční prostředky do výroby elektrických vozidel Rivian. Především si ale oba miliardáři konkurují ve vesmírných projektech satelitního internetu. Muskově společnosti SpaceX, jíž se v projektu Starlink po obloze prohání už stovky satelitů, konkuruje Bezosův Blue Origin a jeho Kuiper od Amazonu.

O tom, že by Muskovi v jeho úspěchu nahrála pandemie, se však na rozdíl od Bezose mluvit nedá. Sám Musk navíc vyvolává rozporuplné reakce veřejnosti, když označil antigenní testy za podvodné. „Děje se zde něco extrémně podvodného. Dnes jsem byl čtyřikrát testován na covid. Dva výsledky testů byly negativní, dva vyšly pozitivně. Ten samý přístroj, stejné testy, stejná sestřička. Antigenní rychlotesty od společnosti BD,“ napsal v listopadu na svůj Twitter. Stejné rychlotesty mají přitom spolehlivost zhruba 84 procent, tedy je naopak dosti pravděpodobné, že test při opakovaném pokusu vyjde alespoň jednou s jiným výsledkem než v ostatních případech.



Rozruch vizionář ale vzbudil už v září, když v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že by se sám proti koronaviru očkovat nenechal a že by v karanténách a izolaci měly zůstávat jen rizikové skupiny lidí.

Terč dezinformací Gates

Oběma se však podařilo předběhnout dříve nejbohatšího člověka Billa Gatese jehož od prvenství dělí více než 60 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Přesto naprosto odlišným přístupem k pandemii od dubna ke svému majetku nabyl více než 30 miliard dolarů (téměř 700 miliard korun).

Spoluzakladatel Microsoftu Gates se svou ženou Melindou totiž prostřednictvím své nadace investuje do vývoje, výroby a přípravy distribuce vakcín desítky milionů dolarů. To však ve spojitosti s tím, že před několika lety varoval, že příští globální metlou bude virus podobný právě koronaviru, způsobilo, že se stal terčem jedné z nejrozšířenějších dezinformací – pandemii prý chtěl využít k očipování celého lidstva.



Na dalších příčkách za Gatesem zůstávají francouzský podnikatel a nejbohatší Evropan Bernard Arnault (19 miliard dolarů - přes 400 miliard korun), za ním se na páté místo řadí spoluzakladatel, prezident a výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg. Ten se však v současnosti potýká s problémy kolem klauzule, podle níž bude moci WhatsApp sdílet informace o uživatelích přímo s mateřským Facebookem. Na nová pravidla WhatsAppu však na Twitteru upozornil také Musk, který poradil svým fanouškům, aby si místo něj stáhli konkurenční aplikaci Signal.