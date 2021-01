Raketa miliardáře Bransona poprvé dosáhla oběžné dráhy. Otevřela novou cestu pro vynášení malých družic

„LauncherOne dosáhl oběžné dráhy! Každý z týmu, který právě není v řídícím středisku, se zbláznil,“ oznámila společnost na twitteru.



Letadlo vzlétlo z letiště v Mohavské poušti severně od Los Angeles v Kalifornii a raketu vypustilo nad Tichým oceánem.



Raketa vynesla na oběžnou dráhu desítku družic amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), uvedla agentura Reutes s tím, že jde o klíčový milník celého programu.

Společnost Virgin Orbit, založená britským miliardářem Richardem Bransonem v roce 2012, si klade za cíl poskytovat rychlou a adaptabilní službu vypouštění malých družic o hmotnosti mezi 300 a 500 kg na oběžnou dráhu, což je rostoucí trh.

Raketa Virgin Orbit o délce 21 metrů, přezdívaná LauncherOne, nevzlétá svisle, ale je vynesena do vzduchu pod křídlem upraveného Boeingu 747, nazvaného Cosmic Girl (Vesmírná dívka).

Right now, we're mainly focused on uplifting small satellite makers & operators, who even today lack the same opportunities available to their larger peers.



The democratization of space is well underway, and we're proud to help fuel the expansion of inclusivity. pic.twitter.com/Cg49x2p6cy