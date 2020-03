British Airways a Ryanair ruší stovky letů. Kvůli koronaviru jim klesla poptávka

LONDÝN/DUBLIN Britská aerolinka British Airways (BA) a její irský nízkonákladový konkurent Ryanair ruší stovky letů. Kvůli obavám z šíření koronaviru omezují cesty turisté, méně pracovníků vysílají na služební cesty i firmy. Leteckým společnostem tak klesá poptávka, uvedl server BBC.

BA ruší 226 letů v období od 16. do 28. března včetně spojení do New Yorku, Itálie, Francie, Rakouska, Belgie, Německa, Irska a Švýcarska. Ryanair škrtne 25 procent letů do Itálie a zpět od 17. března do 8. dubna.



„Na příští dva týdny máme rezervací dostatek, ale v předběžných rezervacích od konce března s přesahem do začátku dubna je patrný výrazný pokles. Má smysl omezovat vybrané lety na letiště, která byla nejvíce zasažena propuknutím nemoci COVID-19, a zpět,“ uvedl šéf Ryanairu Michael O’Leary.

O’Leary odmítl upřesnit, kolika letů a pasažérů se opatření dotkne. Dodal nicméně, že nebude mít vliv na hospodářské výsledky finančního roku, který firma uzavře 31. března.

Kvůli šíření nového typu koronaviru neposkytla minulý týden výhled na letošní finanční rok letecká skupina IAG, která je mateřskou firmou aerolinek British Airways. Loni jí provozní zisk klesl o 5,7 procenta na 3,29 miliardy eur (84 miliardy Kč).