Brno očekává kvůli koronaviru propad příjmů přes miliardu, některé projekty to může ohrozit

Brno Brno očekává kvůli krizi způsobené epidemií koronaviru propad příjmů i více než miliardu korun. Informovala o tom primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní je to zatím předpokládaná, nikoliv jistá částka. Město chce podle ní šetřit na provozních výdajích, ne na investicích, na druhé straně by propad příjmů mohl ohrozit třeba stavbu atletické haly u univerzitního kampusu téměř za 700 milionů korun. Brno má na letošek schválený rozpočet 16 miliard korun.

Brno zatím přesný propad příjmů nezná. „Je nám ale jasné, že dojde ke snížení daňových příjmů ze strany státu. Snažíme se zjišťovat od ministerstva financí, jaká to bude částka. Nejprve se mluvilo o 800 milionech, další informace už byla přes miliardu. Zatím jsou to ale jen předpoklady a není to jisté, ale s touto variantou počítáme,“ uvedla Vaňková.



Podle ní město bude muset úbytek příjmů nahradit snížením výdajů. „Z našeho pohledu by bylo nejlepší, kdyby se podařilo snížit provozní výdaje. Potřebujeme investovat, aby byly pracovní příležitosti a ekonomika fungovala. Narovinu ale říkám, že úbytek nenalezneme pouze v provozních výdajích a budeme muset zvažovat, které investice budeme podporovat, a které ne,“ řekla Vaňková.

Podle ní se možná promítne ve výdajích i to, že se nepodaří zrealizovat všechny plánované investice, což se stává každý rok. „Pravděpodobně ne všechny, se kterými jsme v rozpočtu počítali, budou zrealizované. Nejvíce diskutovanou je atletická hala. Už před pandemií jsme říkali, že pokud nebudeme mít podporu státu, nejsme připravení stavbu zafinancovat. Obávám se toho, že to bude právě jedna z investic, kterou nebudeme moct dotáhnout do konce,“ řekla Vaňková.

Brno má na letošní rok od loňského prosince schválený rozpočet, který počítá s příjmy 14,1 miliardy a výdaji 16 miliard korun. Rozdíl měly dokrýt peníze z loňského rozpočtu. Na investice je vyčleněno skoro pět miliard. O 300 milionů se má snížit dluh, který by měl být na konci roku přes tři miliardy.