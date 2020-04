Bude-li distribuce půjček pokračovat současným tempem, pro mnohé firmy bude pozdě, míní exministr Mládek

Praha Aerolinky ČSA byly už dvakrát zprivatizovány a dvakrát zase postátněny. Tak proč by nemohly být postátněny potřetí? říká ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Jan Mládek. LN přinášejí další z rozhovorů věnovaných názorům osobností, které se podílely na ekonomické transformaci 90. let.

LN: Jakým způsobem zasáhne pandemie koronaviru Česko?

Zdá se, že dopad nemoci covid-19 na Českou republiku nebude dramatický a že se podaří udržet zatím velmi dobrá čísla v počtu nemocných i úmrtí. Obavy vzbuzují ekonomické dopady. Dá se předpokládat, že mohou být dramatické. Budou postiženy minimálně dva velmi důležité obory – automobilový průmysl a mezinárodní turistika. Poté, co se znovu rozjede výroba aut, obnoví mezinárodní dodavatelské vztahy,dojde pravděpodobně k propadu poptávky. Nicméně jezdit se musí, a pokud bude podpora státu dostatečná, a to včetně takzvaného šrotovného, pak je možné, že se výroba aut vrátí relativně brzy na předkrizovou úroveň.

U mezinárodní turistiky to bude horší. Hraniční kontroly a jimi omezený pohyb osob přes hranice snad zmizí do konce tohoto roku. Zahraničním turistům bude však návrat trvat pravděpodobně daleko déle, nejspíše roky, a to zejména těm ze vzdálených destinací, jako jsou Čína, Spojené státy a Rusko. Do doby, než se vrátí, bude nutná státní podpora domácího cestovního ruchu a masivní reklamní kampaň v sousedních zemích, kde je velká šance rychlého návratu tamních turistů.