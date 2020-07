Budějovický Bosch zvýšil provozní zisk o 36 procent na 810 milionů Kč

České Budějovice Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, loni zvýšila meziročně provozní zisk o 36 procent na 810,4 milionu korun. Náklady na vývoj byly loni 1,01 miliardy, vyšší o 78 milionů. Budějovický závod měl loni obrat 21,1 miliardy Kč, proti roku 2018 klesl zhruba o 300 milionů. Vyplývá to z výroční zprávy firmy zveřejněné ve Sbírce listin.

Příčinou nižšího obratu je menší poptávka na automobilovém trhu. Zisk po zdanění firmě s téměř 3800 zaměstnanci loni stoupl téměř o 59 procent na 632,9 milionu korun.

Bosch vyvinul rychlotest na odhalení koronaviru. Výsledek má být za 2,5 hodiny Rostl zájem o systém DNOX, který snižuje emise oxidů dusíku, jde o moduly do dieselových motorů osobních i nákladních aut. Tržby za tyto moduly pro osobní vozy meziročně stouply o dvě procenta na 9,7 miliardy Kč. Naopak obrat za systém DNOX pro kamiony proti roku 2018 klesl o 17 procent na 1,6 miliardy Kč. Všech modulů DNOX závod měsíčně vyrobí podle starších informací asi 300.000 kusů. Téměř o pětinu na 1,9 miliardy stoupl obrat za plynové pedály, multifunkční pohony a odvzdušňovací ventily. Loni investoval budějovický Bosch 1,65 miliardy, z toho miliardu do strojů. Loni na podzim otevřel vývojové a technologické centrum, které spolu s rozšířením výroby tvořilo investici 1,96 miliardy Kč. Vzniklo 520 nových pracovních míst. Veletrh CES se opět výrazně věnuje mobilitě. Vlastním autem šokoval i elektronický gigant Sony Díky novému centru se podle výroční zprávy rozšíří vývojové aktivity, které se do jižních Čech přesunou z mateřského závodu společnosti v německém Stuttgartu. V Budějovicích je teď 600 vývojářů. Milan Šlachta, který je vedle pozice šéfa skupiny Bosch v ČR a na Slovensku od 1. května znovu po třech letech jednatelem a obchodním ředitelem budějovického závodu, řekl, že chce zvýšit zvýšit počet IT specialistů i projektů. Téměř sto procent výrobků z českobudějovického Bosche jde na zahraniční trhy, hlavně do EU. Skupina Bosch Group zaměstnává ve světě 400 000 lidí. V roce 2019 měla obrat 77,7 miliardy eur (zhruba 2,06 bilionu korun).