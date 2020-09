Budvar zvládl koronavirovou krizi poměrně dobře, míní šéf pivovaru Dvořák

Praha Rekordních 2,8 miliardy korun tržeb a 1,7 milionu uvařených hektolitrů piva. Státem vlastněný Budějovický Budvar neměl loni špatný rok. Letos ale přišel koronavirus. Podle generálního ředitele Petra Dvořáka pivovar situaci poměrně dobře zvládl. „Objemově jsme na konci srpna byli nad produkcí loňského roku,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Myslíte celkovou výrobu, tedy pro hospody i obchody?Tak. A plus export.

Lidovky.cz: O kolik jste si polepšili konkrétně?

Jedná se i přes všechny potíže kolem opatření proti pandemii o mírný meziroční nárůst o jednotky procent. Za prvních osm měsíců letoška jsme objemově vyrobili a prodali víc piva než za stejné období loňska. Z tohoto celkového hlediska tedy neměl covid na nás zásadní dopad. Ten negativní vliv však vidíme ve struktuře prodejů.

Lidovky.cz: Předpokládám, že růst táhly obchody, takzvaný off trade.

Přesně tak. Dařilo se nám na domácím trhu, protože obecně prodeje v domácích obchodech byly vyšší než loni, zejména nám pomohlo uvedení nového piva Budvar 33. V exportu se nám dařilo zejména tam, kde máme větší podíl dodávek do obchodů, jako třeba v Německu. To je výrazně nad loňskem. Na druhé straně domácí i exportní restaurace a hospody jsou výrazně pod loňskem. Zhruba kolem 70 procent loňské situace.

Lidovky.cz: Dá se říci, že vám k překonání koronakrize pomohl fakt, že Budvar obecně prodává víc piva v obchodech než točeného do hospod?

Je to tak. Budvar má tradičně menší poměr prodejů sudového oproti balenému pivu, takže se nám podařilo poklesy v sudech nahradit baleným pivem do obchodů, tedy v lahvích a plechovkách.

Petr Dvořák je mu 44 let.

Absolvent ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK. V pivovarnictví pracuje od roku 2000. Po škole byl manažerem a posléze ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen.

Před nástupem do čela Budějovického Budvaru v roce 2017 působil sedm let v Londýně jako mezinárodní ředitel značky Pilsner Urquell ve společnosti SABMiller.

Lidovky.cz: Bude mít Budvar celý letošek lepší než loňský rok?

Pokud by dnes covid skončil, tak bychom loňský rok předběhli, ale teď už jsem si méně a méně jistý, že to nastane.

Lidovky.cz: Jak se dosavadní pandemická situace podepsala na hospodách, kterým pivo dodáváte? Zkrachovaly některé?

Vidíme u nich v současné době takové vyčkávání. Na jaře byla hrozba jejich kolapsu velká. Některé hospody demontovaly své výčepní technologie trvale, skončily s byznysem, ale jejich počet nebyl nakonec tak vysoký, jak se očekávalo. Nicméně nevíme, co s pohostinským oborem udělá nynější vlna koronakrize. Logicky platí, že čím déle budeme v téhle tíživé situaci, tím víc našich odběratelů z řad hospod a restaurací začne házet ručník do ringu. Ale nechci strašit, zatím situace tak vážná není.

Lidovky.cz: Máme tu ale druhou vlnu, takže může být hůř.

To ano, ale záleží nyní na tom, jak se budeme v nynější situaci chovat. Myslím z ekonomického hlediska. Obecně bylo výborné léto. Kromě Prahy. Prakticky všechny regiony s výjimkou Prahy dokázaly propad z doby nouzového stavu více či méně nahradit. My jsme v červenci měli za celý pivovar nejlepší prodej v historii a v srpnu jsme byli jen o malý kousek horší. Bylo vidět, že zejména turistické regiony se nadechovaly dobře. Tam, kam se jezdí na dovolenou, bylo často plno. A tihle naši odběratelé dostali takto určitou vzpruhu, jakousi šanci k nadechnutí před případnou podzimní krizí.



Lidovky.cz: A jak z tohoto vašeho pohledu vypadá Praha?

Prodeje v Praze bývají tradičně přes léto slabší. A pokud čeká na lepší podzim, tak se ho zřejmě nedočká. O hospody a restaurace v Praze mám skutečně obavy.

Lidovky.cz: Přitom zákazníci v Praze jsou pro vás hodně důležití. Klasický Budvar, tedy přesněji Budweiser Budvar Original, místní vyznavače hořkých piv neláká. Praha nepije „sladké“ pivo. Na rozdíl třeba od vašich domovských jižních Čech.

Praha je pro nás určitě důležitá. Pravdou je, že Budvar 33 je zaměřený na to, abychom přilákali zákazníky, kteří se dosud Budvaru vyhýbali, protože jim z nějakého důvodu nevyhovoval jeho chuťový profil. Je pravda, že v Praze nejsme zas tak silní, takže rosteme z malé báze. Jinými slovy, máme tam méně co ztratit. Ale je také pravda, že nynější koronavirová krize tam zpomaluje naši expanzi.

Miloš Zeman na návštěvě v Budějovickém budvaru.

Lidovky.cz: Takže zabere na Pražany hořký Budvar 33, až začnou víc chodit do hospod?

Zdá se, že ano. Budvar 33 měl už loni, když byla k mání jen jeho sudová verze, zajímavě rostoucí čísla. Řekněme, že výrazně nadpoloviční většinu nových zákazníků v Praze a obecně mimo náš domovský jihočeský region se daří získávat právě na Budvar 33. A kromě toho nás těší i nyní rostoucí objemy prodeje tohoto piva v lahvích a plechovkách.

Lidovky.cz: Není to dáno i tím, že vaše hořké pivo v lahvové verzi nabízí většina řetězců v rámci akcí s výraznou slevou?

To ale platí i pro jiná piva. Víc než dvě třetiny balených piv se prodávají za různé akční ceny. My v tomhle oproti zbytku našeho portfolia příliš nevybočujeme.

Lidovky.cz: Budete zdražovat?

Budeme. Ale nedokážu v tuto chvíli říci, od kterého měsíce a o kolik. To vše nyní teprve počítáme. I s ohledem na ceny vstupů, mzdové náklady a naši cenovou pozici na trhu.

Lidovky.cz: Zdražíte obě kategorie? Tedy lahvové do obchodů i sudové do hospod?

Zřejmě půjdeme selektivní metodou. Ale asi i některé položky sudového piva budeme muset zdražit.

Lidovky.cz: Ještě letos?

To vše teprve zvažujeme. Rozhodně to ale nebude příští měsíc.

Lidovky.cz: Stát nyní štědře rozdává spoustu peněz z rozpočtu a na druhé straně hledá příjmy, kde může. Diskutuje se tak třeba o zvýšení spotřební daně z vína či piva. Bylo by to podle vás šťastné řešení? A vedlo by to ke zdražení piva?



Záleží na tom, o kolik by se spotřební daň zvýšila. Pamatuji se, že naposledy stát zvyšoval spotřební daň z piva v roce 2010.

Lidovky.cz: Tehdy to ministerstvo financí vydávalo za dočasné opatření.

Přesně tak, a ta dočasnost už trvá deset let. Ale třeba proti Německu máme tedy nyní daň poměrně vysokou.

Lidovky.cz: Na druhé straně se pořád jedná o zhruba dvě koruny z půllitru dvanáctky. U desítky o něco méně. Což není závratná částka.

Je a není. Záleží, o jaké pivo se jedná, a k tomu počítejme i DPH. Pokud vezmeme standardní pivo v obchodě třeba za deset korun, tak dnes už jde státu zhruba třetina z toho. To mi nepřijde málo.

Lidovky.cz: S tím souvisí i další věc. Proč máme u nás tak velký rozdíl v ceně stejného piva v hospodě a v regálu obchodu? Znáte situaci ze Spojeného království. Tam je to podobné?

Tam je to velmi podobné. Minimálně trojnásobně. A má na to vliv víc věcí. Pivo do restaurace potřebuje veškerý servis. Staráte se o výčepní zařízení, o chladicí zařízení, musíte to vše pravidelně sanitovat, potřebujete sklo a další podpůrný materiál, platíte mzdy číšníků a dalších zaměstnanců. Když to vše sečtete, vyjde vám, že pivo je v restauraci stále nejméně profitabilní položkou.

Přepravky s pivem.

Lidovky.cz: Řada velkých pivovarů oživuje pod tlakem pestré nabídky minipivovarů vlastní výrobu různými speciálními pivy.

V Budvaru jste se pustili do spolupráce, pivo jste například uvařili společně se šesti vybranými minipivovary. Uvaříte sami nějaké vlastní speciální pivo?

Naše filozofie je, že jsme odborníci na ležáky, které v naší produkci tvoří přes 70 procent, a chceme rozvíjet spíš tohle naše vlastní portfolio. V případě jiných kategorií jsme si řekli, že půjdeme jen tou cestou spolupráce. Uvařili jsme společně se šesticí minipivovarů limitovanou edici Sedm spolčených, s pražským Cobolisem Společné z Budvaru, které máme už standardně v portfoliu jako hořkou desítku RED X. Chceme tímto způsobem nabízet piva z jednotlivých kategorií, jako je třeba pšeničné a podobně. Postupně probíhají diskuse i s dalšími minipivovary.

Lidovky.cz: A výhledově nic dalšího?

Máme další úvahy ohledně spolupráce. Například bychom mohli minipivovarům pomoci s know-how, s kvalitou, třeba při využití naší velmi slušně vybavené mikrobiologické laboratoře. Což má význam například v plánech na možný export piv v rámci spolupráce s minipivovary.

Lidovky.cz: Když jste nastupoval před třemi lety do čela Budvaru, říkal jste, že pivovar potřebuje vylepšit marketing. Daří se to?

To musí posoudit jiní. Ale podle zpětné vazby z trhu i rostoucího tržního podílu mám pocit, že ano. Dostáváme Budvar víc do povědomí, daří se nám ho prezentovat jako pivo, které zná svět, ale patří i do české pivní kultury. Daří se Budweiseru Original, desítce i novinkám, a to i při růstu cen. Máme ještě určitě větší kus cesty před sebou, ale myslím, že se nám už teď daří. Rosteme v objemu i tržbách.

Lidovky.cz: Loni jste měli historicky nejvyšší tržby 2,8 miliardy korun, vydělali jste přes 360 milionů hrubého. Odvádíte státu do fondu zakladatele, tedy ministerstvu zemědělství, stamilionové sumy. Kolik jste z kumulovaného zisku poslali státu naposled?

Loni se jednalo o částku 500 milionů korun. Přispíváme dál, i když nepravidelně, ale konkrétní částky záleží na dohodě se zakladateli. V tuto chvíli je ale pořád priorita dokončení našeho velkého investičního záměru na rozšíření kapacity celého pivovaru. A to se jedná o celkovou investici dvou miliard korun. První fáze začaly už před časem výstavbou nových skladovacích prostor a logistického centra, následovala nová lahvová linka, rozšíření ležáckých sklepů, kapacity hlavního kvašení a skončíme v roce 2023 dokončením nové varny.