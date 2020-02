Budějovický Budvar zahájil plošný prodej nového piva. Tuzemské konzumenty chce nalákat na mok s vyšší hořkostí

ČESKÉ BUDĚJOVICE Pivo z Budějovického Budvaru nemusí být jen sladký Budweiser. Čtvrtý největší producent tohoto nápoje u nás potřebuje posílit chřadnoucí odbyt na domácím trhu a nabídne ve velkém Čechům pivo s vyšší hořkostí.

Hořké pivo, dobré pivo. Tak nějak lze shrnout chuťové preference většiny českých konzumentů. A Budějovický Budvar, jehož tradiční ležák Budweiser s více sladovou chutí domácí pivaře příliš neláká, na to nyní reaguje. Nové pivo s názvem Budvar 33 a hořkostí jen mírně nižší, než má konkurenční Pilsner Urquell, zamíří po ročním testu ve vybraných hospodách do celoplošného prodeje, a tedy i do regálů obchodů.



Národní pivovar (jediný národní podnik v Česku) a zároveň čtvrtý největší producent piva u nás každoročně roste, jenže v poslední době výhradně díky stále lepšímu exportu. Ten v roce 2018 už tvořil 67 procent celkové produkce, tedy v hantýrce pivovarů – výstavu.

Z 1,6 milionu předloni uvařených hektolitrů putoval za hranice víc než milion. Což je historický rekord a meziroční nárůst o 8,5 procenta. Zbylých 527 tisíc hektolitrů připadlo na domácí trh a bylo to o pět procent méně než v předchozím roce. Loňská čísla Budvar ještě nezveřejnil, ale podle některých odhadů lze očekávat opět pokles, i když menší než v roce 2018.

Typický český ležák

V Českých Budějovicích si uvědomují, že české konzumenty oslovuje spíše pivo s vyšší hořkostí, než s jakou slaví Budweiser Budvar úspěchy v zahraničí. Kampaň, již u nás začátkem jara pivovar chystá pro svoji novou značku Budvar 33, má přilákat právě ty pivaře, kteří hořčejší piva preferují. Doplní tak značky jako tradiční Budweiser nebo kvasnicový Budvar Kroužek – jejich výrobu národní pivovar omezovat neplánuje.

Informace LN mluvčí Budvaru Markéta Ježková nekomentovala. „Máme s Budvarem 33 jisté plány, ale zatím nemohu být konkrétnější,“ uvedla.

Pivovar se v tomto případě vyhýbá pojmenování Budweiser a jako by říkal domácím pivařům: naše značka už není jen synonymem pro sladší pivo, nabízíme i českou hořkou klasiku. Dílo budvarského sládka Adama Brože je typický český ležák, konkrétně jedenáctka se 4,6 procenty alkoholu, chmelená převážně hořkým chmelem Agnus.

Číslice 33 označuje v pojmenování nového Budvaru stupně hořkosti – každý stupeň představuje jeden gram alfa hořkých kyselin na jeden litr piva. Pro srovnání například německý weizenbier obsahuje většinou do 15 jednotek, české ležáky kolem 30 (Pilsner Urquell má hořkost 35, oproti tomu tradiční ležák Budweiser zhruba 26), ale některá piva třeba stylu IPA (India Pale Ale) mohou mít hořkost i vysoce přes 100 jednotek.

„Budvar se evidentně snaží víc zaujmout zdejší konzumenty. Jeho typický ležák má sice i doma silnou pověst, ale pije ho tu málokdo. Domácí odbyt Budějovického Budvaru stagnuje, je srovnatelný s pivovarem Svijany,“ komentuje situaci Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě přednáší o ekonomice pivovarnictví.

Pivovar cílí svou novinku na domácí trh, a název tedy vychází z českého pojmenování – Budějovický Budvar. Vedení národního pivovaru před nedávnem čelilo podezření, že se snaží mezinárodní značku Budweiser postupně doma potlačit ve prospěch počeštěné varianty. Označení už mění například tácky pro hospody.

Generální ředitel pivovaru Petr Dvořák ale žádnou zásadní změnu nechystá. „Portfolio našeho pivovaru tvoří více piv než jen naše vlajková loď Budweiser Budvar Original, například Budvar 33, Budvar Kroužek a další. Proto jsme se rozhodli na našich propagačních materiálech uvádět značku pivovaru, který všechna tato piva vaří. Takováto univerzálnost je v hospodě, která čepuje více druhů našich piv, žádoucí. Nicméně, značku Budweiser Budvar používáme a budeme i v budoucnu používat na domácím trhu, včetně etiket.“ uvedl pro LN Dvořák.

Přijde i drsný Radegast

Na slabost českých konzumentů pro piva s vyšší hořkostí sází stále více i konkurence. Například pivovar Radegast jako součást lídra trhu Plzeňského Prazdroje testoval od loňského července v severomoravských prodejnách Globus a COOP novou a hodně hořkou značku Ratar. Jedná se o výčepní pivo (stupňovitost 10,5, obsah alkoholu 4,3 procenta) a nejhořčejší pivo z celé nabídky Radegastu – má díky použitému chmelu Polaris 50 stupňů hořkosti.

„Setkal se s velkým zájmem spotřebitelů, proto bude postupně od letošního února v nabídce dalších řetězců a obchodů, jako je například Makro, Albert, Tesco, Billa, COOP a další. Na jaře pak Ratar nabídneme také čepovaný v programu Volba sládků a poté se s ním spotřebitelé setkají v běžné distribuci v hospodách,“ uvedl pro LN Marek Grabovský z marketingu značky Radegast.