Revoluce v Budvaru. Nový ležák je hořký, má konkurovat Prazdroji či Radegastu

České Budějovice Plná chuť a o poznání víc hořký. Tak nějak popisují první konzumenti nový ležák z produkce Budějovického Budvaru. Pod názvem Budvar 33 ho českobudějovický národní pivovar od února testuje v řadě českých hospod a pivnic.

„Budvar 33 ležák je nyní k dispozici pouze v čepované verzi. S variantou stáčení do lahví prozatím nepočítáme, ale je možné, že v příštím roce cestu na regály obchodů najde. Bude záležet na tom, jakou oblibu získá u hostů v restauracích,“ říká Petr Samec, mluvčí Budějovického Budvaru, který je roční produkcí 1,6 milionu hektolitrů čtvrtým největším producentem piva u nás. Samec také potvrdil, že pro export se minimálně v tomto roce s novinkou nepočítá.

Češi preferují hořkost

Pivovar se v tomto případě vyhýbá pojmenování Budweiser a jako by říkal domácím pivařům: naše značka už není jen synonymem pro sladší pivo, nabízíme i českou hořkou klasiku. Češi, na rozdíl od ciziny, kde Budvar prodává většinu své výroby, totiž hořká piva preferují.

Světově známý ležák Budweiser má dosud u nás pověst něčeho exkluzivního, ale české „chlapské“ pití to není. V tomto směru zaostává za hořkou klasikou Pilsner Urquell nebo Radegastem ze skupiny Plzeňského Prazdroje i řadou dalších zdejších nejprodávanějších piv.

Novinka budvarského sládka Adama Brože je typický český ležák, konkrétně jedenáctka se 4,6procenty alkoholu, chmelená převážně hořkým chmelem Agnus. Číslovka 33 v názvu odkazuje na takzvané IBU jednotky hořkosti. Pro srovnání – tradiční ležák Budweiser má podle informací LN 22 jednotek, Pilsner Urquell skoro 40.



„Budvar se evidentně snaží víc zaujmout zdejší konzumenty. Jeho typický ležák má sice i doma silnou pověst, ale pije ho tu málokdo. Domácí odbyt Budějovického Budvaru stagnuje, je srovnatelný s pivovarem Svijany,“ komentuje situaci Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě přednáší o ekonomice pivovarnictví.

První zkušenosti nasvědčují, že nový Budvar bude mít své příznivce i odpůrce. Podle Lukáše Provazníka, spolumajitele brněnské Ochutnávkové pivnice, která je jedním z míst, kde se Budvar 33 testuje, se pivovar zkrátka snaží zaujmout další část domácího trhu.

Jeden se těší, jiný ohrnuje nos

„Lidé, co mají rádi klasický Budweiser, tu novou 33 moc nemusí. A naopak ti, co se sladšímu Budweiseru vyhýbali, jsou s novinkou docela spokojení,“ říká Provazník.

Podobné testování na vzorku vybraných hospod ještě před plošným uvedením do distribuce je obvyklé u všech větších pivovarů, které uvařily novou značku. V současné době to platí třeba pro Plzeňský Prazdroj, který od loňska podobně testoval ve vytipovaných restauracích novou jedenáctku Gambrinus. Údajně se osvědčila a půjde nyní do distribuce.

Budějovický Budvar loni utržil rekordních 2,57 miliardy korun a meziročně zvýšil produkci na 1,602 milionu hektolitrů. Roste zejména díky exportu, v cizině prodává většinu své produkce.

Budvar 33 bude zřejmě málokterá hospoda nabízet levněji než za 40 korun. Patří k dražším pivům, na která se pivovar v poslední době orientuje. Naopak postupně omezuje prodej své „lidové“ značky Pardál.