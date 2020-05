Češi se do nákupních center vracejí jen pozvolna. Zavřené zůstávají restaurační zóny i dětské koutky

PRAHA Češi se do nákupních center, po jejich znovuotevření 11. května, vracejí podle Asociace nákupních center jen pozvolna. Zatímco v pracovní dny v prvním týdnu provozu byla návštěvnost v porovnání se stejným obdobím loni na 70 až 90 procentech, o víkendu se pohybovala v průměru jen mezi 60 a 70 procenty. Situaci nepomohly stále zavřené restaurační zóny a dětské koutky, řekl předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček.

O víkendu, který měl z hlediska návštěvnosti přispět k posouzení dalšího vývoje chuti Čechů nakupovat, se podle Kubíčka v obchodních centrech žádný nával nekonal. Víkendové návštěvnosti nepřálo slunečné počasí, kdy bývají motivací k návštěvnosti center foodcourty a dětské koutky, uvedl.



Stravovací zařízení budou moci zákazníkům obchodních center znovu vařit od 25. května. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude ovšem ideální, pokud budou restaurace pouze jako výdejní okénka a lidé si budou brát jídlo s sebou. „Nákupní centra aktuálně rozšiřují kapacity, připravují rozestupy mezi stoly uvnitř objektu a chystají otevření venkovních teras,“ upřesnil provozní ředitel společnosti SSI Group, která se stará o bezpečnost, údržbu a úklid ve více než 50 nákupních centrech v Čechách a na Moravě Radek Škrabal. Ve stravovacích zónách podle něj budou také umývárny, kde si lidé budou moci umýt a vydezinfikovat ruce.

Dětské koutky a relaxační zóny by podle pátečního vyjádření Vojtěcha měly zůstat zavřené i po 25. květnu, tedy poslední vlně vládního uvolňování podnikatelských činností. Kubíček už dříve upozornil, že pokud by bylo od tohoto data možné shlukování 300 lidí, nákupní centra se do limitu s odpočinkovými zónami bezpečně vejdou. Centra se budou snažit najít podle něj také řešení, jak co nejdříve otevřít hlídané dětské koutky.

V obchodních centrech platí přísná bezpečnostní a hygienická pravidla. U vstupů, ale i v obchodech musejí být dezinfekce na ruce, často jsou tam i jednorázové rukavice. Zákazníci musejí dodržovat dvoumetrové odstupy, platí zákaz shlukování. Na správné chování při nákupech upozorňuje infografika, ale také spoty v interním rozhlasu.