PŘEHLEDNĚ: Konec balíku omezení se blíží, některá opatření zůstávají. Co čeká Česko v následujících týdnech?

Praha V neděli v Česku skončil nouzový stav a v pondělí 25. května se spustí poslední vlna rozvolnění protiepidemických opatření. Byť epidemiologové avizují, že ještě není vyhráno, fungování společnosti se vrací do normálu. Zůstanou však roušky v obchodech či veřejné dopravě i omezený počet účastníků hromadných akcí.

JAK JE TO NYNÍ

Roušky. Povinné nošení roušky stále platí pro jakýkoliv pobyt mimo bydliště. Nově od úterý roušku nemusíte nosit při rizikové práci v horku nebo v kanceláři, pokud od sebe pracujete vzdáleni dva metry. Nadále platí výjimka pro děti do dvou let, pro ty, co jsou ve školkách, nebo pro žáky a studenty při školní výuce. Roušky mohou sundat také umělci při natáčení filmů či při portrétním fotografování nebo herci při divadelním představení a moderátoři. Nosit roušky nemusí ani řidiči MHD, lidé v autech nebo autisté a mentálně postižení.

Shlukování. V současnosti jsou povolené hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 100 osob v jeden čas. Povoleny jsou například svatby a bohoslužby, dále divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, spolkové, taneční a jiná shromáždění. Maximálně sto lidí může také na výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé.

Kam se může. Otevřeny jsou venkovní prostory zámků, hradů či skanzenů. Restaurace mohou nyní prodávat občerstvení na zahrádkách. Otevřeno mají obchody v nákupních centrech kromě stravovacích služeb. Kupříkladu zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Zkušební kabiny už otevřeny být mohou.

CO BUDE MOŽNÉ PO 25. KVĚTNU

Roušky. Na mnoha místech venku budeme moci roušku odložit, povinná bude ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, divadla, čerpací stanice apod. Platí to i v restauracích, jak pro personál, tak pro hosty, lidé ji budou moci odložit jen při konzumaci. Dál bude nutné udržovat dvoumetrový odstup mezi osobami.

Povinné roušky zůstávají v hromadné dopravě včetně taxislužeb. Také při blízkém kontaktu s druhou osobou, pokud nejde o člena domácnosti. Například na venkovních koupalištích bude nutné mít roušku při pohybu po areálu, ne při slunění či koupání.

Shlukování. Nově budou povolené akce až pro 300 lidí. Od 8. června by povolený počet mohl stoupnout na 500 lidí a od 22. června pak podle příznivé epidemiologické situace na tisíc osob.

Obchod, služby, zábava. Od pondělí se počítá s otevřením vnitřních prostor v restauracích, kavárnách, vinárnách, klubech, barech, food courtech a fastfoodech v nákupních centrech nebo hradech, zámcích a zoologických či botanických zahradách. Ministerstvo zdravotnictví nadále doporučuje, aby si lidé nakupovali vstupenky elektronicky online, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu. Restaurace, bary, diskotéky a hudební kluby musí povinně ve 23 hodin zavřít, otevřít mohou opět v šest ráno. Mimo tuto dobu mohou prodávat občerstvení přes výdejové okénko.

Zprovozní se také hotely, venkovní kempy, zelenou dostanou taxislužby a koupaliště: přírodní, umělá, krytá i nekrytá. Vedle nich i solária, sauny a wellness centra. Sportovní zařízení mohou zpřístupnit šatny a sprchy. Otevřít mohou i tetovací salony.

Koncertní a divadelní představení budou možná pro 300 lidí. Nadále zůstanou uzavřené dětské koutky a odpočinkové zóny.

Nemocnice a sociální služby. Povoleny budou návštěvy příbuzných v nemocnicích a domovech pro seniory, na návštěvy budou moci i děti, ale jen dvě osoby naráz. Jako ideální se doporučuje setkávání s návštěvou venku nebo aspoň ve vyhrazené místnosti.

Zároveň se počítá se zpřístupněním sociálních služeb: otevřením denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny do 50 let.

Žáci devátých tříd se 11.5.2020 mohli vrátit do lavic.

Školy. Od 25. května se mohou do škol dobrovolně vrátit žáci prvního stupně základních škol, ve skupinách po 15. Žáci speciálních škol dostanou zelenou až v červnu.

Tábory. Od 27. června budou povoleny dětské tábory s kapacitou 300 dětí, později se mohou navýšit na 500. Stanové tábory mají omezení do sto osob. Na letních táborech budou muset účastníci používat roušky pouze mimo areál.

Do ciziny. Od 26. května bude možné překročit hranice na většině přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Stát chce zrušit testy při cestě z nerizikových zemí: v polovině června by se mohly otevřít hranice s Rakouskem.