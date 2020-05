Školky po odporu rodičů couvají od povinných roušek. Byla to přehnaná hysterie, míní jeden z otců

Třída v Suchdole musela do karantény Mateřská škola v pražském Suchdole musela uzavřít jednu ze tříd, protože jedno dítě mělo pozitivní test na koronavirus Podle nařízení hygieniků bude třída do 29. května ve 14denní karanténě. Škola o tom informovala na webu. Starosta Suchdola Petr Hejl (STAN) potvrdil, že nákaza se ve školce objevila. Bližší informace o tom, kolika dětí se karanténa týká, zatím nemá. Jaký bude další postup, podle něj záleží na rozhodnutí hygieniků. „My můžeme dezinfikovat třídy, ale postup musí stanovit oni,“ řekl.

Ředitel školy Stanislav Zelený uvedl, že o výsledku testu u dítěte a uložení karantény ho informovala hygienická stanice v sobotu odpoledne.

Na koronavirus budou testováni i učitelé a ostatní děti ze zmíněné třídy. Podle Zeleného dítě chodilo do třídy od pondělí do středy, nemělo příznaky žádné nemoci a rodiče dali čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu.