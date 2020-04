Od 11. května se budou moci konat akce s účastí do 100 lidí. Týká se to i divadel a kin

PRAHA Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby. Po čtvrtečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit.

Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Vojtěch ve čtvrtek řekl, že k venkovním sportovištím pro trénink se 11. května otevřou i vnitřní prostory.

Roušky nebudou od pátku muset nosit děti ve školkách, za určitých podmínek i moderátoři či umělci „Nově jsme se rozhodli na základě debaty epidemiologů (...), že umožníme v této vlně i provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů do sta osob. To je hranice, kterou jsme nově stanovili i pro setkávání, konání nějakých akcí hromadnějších,“ řekl Vojtěch. Herci a muzikanti také budou moci při vystupování a natáčení přestat od pátku za určitých podmínek používat roušky. Umělci ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud třeba natáčení bude trvat déle, budou muset být testováni alespoň jednou za dva týdny. Platit bude také dodržování odstupů, dezinfikování místa a měření teploty. Opatření, které umožnilo od 11. května větší shromáždění lidí na jednom místě, se týká bohoslužeb, i těch se od tohoto data bude moci zúčastnit 100 lidí. Výjimkou bude mše v katedrále sv. Víta, která se uskuteční 5. května za účasti prezidenta Miloše Zemana a pro níž vláda povolila počet 60 účastníků.