Kočkopes ve školách naráží. Představy ministra Plagy považují ředitelé za nerealizovatelné

Praha Jako byste se vypořádali s tím, že vám teče do lodi, a rázem byste zahlédli, že se řítíte na útes. Ředitelé základních škol teď vydýchávají představu ministra školství Roberta Plagy (ANO), již před poslanci předestřel ve středu večer.

Prohlásil, že v červnu budou moci do škol po menších skupinách i starší žáci, myšleno ti z druhých stupňů. „Tyto děti by se alespoň měly potkat,“ řekl Plaga s tím, že „už to nebude o vzdělávání“. „Až do konce školního roku by měla být dominantní výuka na dálku,“ uvedl ministr.



„Má-li se otevřít i druhý stupeň, a to ve stejném režimu jako ten první, a zároveň by zůstal zachován limit 15 dětí ve třídě, nedalo by se to v naprosté většině škol zrealizovat,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, který zároveň vede Masarykovu základní školu v Praze-Klánovicích.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají, od 11. května se tam vrátili deváťáci k přípravě na přijímačky, od 25. května tam budou moci, dobrovolně, i žáci prvního stupně. V tzv. školní skupině jich bude smět být nejvýš 15, její složení se nesmí měnit a ani kantoři se u nich střídat. Skupiny se nesmí setkávat.

Dosud se neví, kolik takových skupin vznikne, školy zájem rodičů teprve zjišťují. Navíc dál poběží vzdálená výuka, má být dominantní. I proto ředitelé mnohde netuší, zda budou mít dostatek vyučujících – z nichž někteří spadají věkem či svou anamnézou do rizikových skupin – a kam se ve škole všichni vejdou. Znásobit tyhle problémy teď mohou, ne vlastní vinou, i ročníky z druhého stupně.

„Ředitelům škol dalo spoustu práce logisticky zvládnout chystaný nástup žáků prvního stupně do škol. A nyní by měli přibrat další žáky, ty z druhého stupně. Moc to nechápu. Řada škol narazí na nedostatečné prostory, neboť při dělení na skupiny využijí i učebny druhého stupně,“ řekl serveru Lidovky.cz Zbyněk Mašek, ředitel školy ve Svatobořicích-Mystříně na Hodonínsku.

Na dotaz serveru Lidovky.cz ministerstvo školství uvedlo, že záměrem dobrovolného návratu druhostupňových školáků do škamen je „realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin“. „U středoškoláků to bylo zamýšleno zejména kvůli praktickému vyučování, jež nelze realizovat distančně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Aneta Lednová.

Odkaz na epidemiology

Vedle ředitelů škol jsou k Plagovu návrhu kritičtí i někteří zákonodárci. „Školy mají být buď otevřeny normálně, a já jsem pro, nebo uzavřeny. Kočkopes typu, že žáci nejsou se svým učitelem a jsou v jakési skupině, je k ničemu,“ řekl serveru Lidovky.cz Václav Klaus, poslanec Trikolóry a někdejší ředitel gymnázia PORG. Poslanec Martin Baxa (ODS) navrhuje ještě zvážit plošnější otevření škol, což Plaga s odkazem na epidemiology odmítá.

Docházka do škol souvisí i s čerpáním ošetřovného. Kvůli zavřeným školám a školkám ho stát vyplácí rodičům dětí do 13 let a starších školáků s postižením; činí 80 procent vyměřovacího základu. Poslanci schválili, že na ošetřovné by měli mít do konce června nárok i ti rodiče, již své ratolesti do otevíraných škol a školek nepošlou; zákon posoudí Senát.

Šéf resortu ve sněmovně také řekl, že nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie znovu zavíraly plošně. Vrátí-li se nákaza, mohlo by se dle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol, či spíš některé ze tříd. „Kroky směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, ale aby se soustředilo na oblasti nákazy,“ uvedl.