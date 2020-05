Rodiče, kteří dítě do škol nepošlou, budou zřejmě dál dostávat ošetřovné, rozhodla sněmovna

PRAHA Nárok na ošetřovné zřejmě budou mít dál i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Předepsané vážné důvody by museli uvést v tiskopisu. Návrh koaličních poslanců Kateřiny Valachové (ČSSD) a Aleše Juchelky (ANO) dnes schválila zrychleně Sněmovna ve vládní předloze o odkladu sociálních odvodů. Předkladatelé tvrdí, že jinak by rodiče o nárok na ošetřovné přišli.

Zaměstnanec by podle návrhu ošetřovné pobíral, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti. K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla by měla platit i pro lidi, kteří se starají po uzavření sociálních služeb o starší či postižené členy domácnosti. Zařízení se mají postupně otevírat s omezeními.

Kvůli zavřeným školám stát ošetřovné vyplácí na děti do 13 let i na starší školáky s postižením. Dostávají ho také rodiče dětí ze zavřených školek. Mateřské školy se začínají otevírat. Mladší školáci se pak budou moci do škol vrátit od 25. května. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do tříd po menších skupinkách starší školáci.

Poslanci opozičních stran postup vlády kritizovali. Podle nich nejsou koaliční strany schopné se už několik týdnů dohodnout a udržují rodiče i jejich zaměstnavatele v nejistotě. Způsob otevírání škol a stanovení dosavadních pravidel označovala opozice za chaos. Zástupci většiny opozičních stran řekli, že ale úpravu ošetřovného podpoří, aby rodiny měly jasno.



Ošetřovné kvůli uzavření škol se blíží čistému výdělku. Někteří zaměstnavatelé si stěžují na to, že část pracovníků tak ztrácí motivaci vrátit se zpět do zaměstnání. Navrhovali přehodnocení částky. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro server Blesk.cz zmínil, že koalice dlouze diskutovala o tom, zda by se zas nemělo vyplácet 60 procent základu příjmu jako do konce března. ČSSD snížení odmítala, ve středu se stejně rozhodl i klub poslanců ANO.¨

Firmy budou moci odložit úhradu sociálních odvodů za květen až červenec

Firmy zřejmě budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předpokládá to návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, který dnes zrychleně schválila Sněmovna v souvislosti s koronavirovou krizí. Předlohu, jež má posílit likviditu zaměstnavatelů, ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neuspěly s návrhy různých variant odpuštění části sociálních odvodů. „Chceme pomoci zaměstnavatelům nejen slovy,“ hájil návrh občanských demokratů jejich poslanec Jan Bauer. Snížení pojistného obsahoval i původní návrh ministerstva práce a sociálních věcí, vláda se na něm ale zatím neshodla. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že odpuštění odvodů, které byly epidemií koronaviru výrazně zasaženy, by měla vláda projednat příští týden.

Sněmovna odmítla i několik opozičních návrhů na ještě výraznější snížení penále, případně jeho úplně zrušení. KDU-ČSL neprosadila roční odklad splatnosti daně z přidané hodnoty.