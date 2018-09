Češi se učí investovat do vína a whisky. Ojedinělý fond chce vlastnit vinici nebo palírnu v zahraničí

PRAHA Investovat lze do zlata, akcií či dluhopisů. Netradiční možností je ale také investice do vína a whisky. V Česku již existuje investiční fond Wine Investment Partners, který je zaměřený na vína. Nyní se k němu přidal Wine Management SICAV, ten kombinuje víno a whisky. Vysněným cílem majitelů je ale koupě palírny nebo vinice v zahraničí.

Do letošního roku byl v Česku pouze jeden investiční fond zaměřený na víno. Wine Investment Partners u nás funguje už čtyři roky. Před rokem 2014 tak Češi neměli možnost využít tuzemský investiční fond, museli si víno nakupovat po vlastní ose. „Jediná tvrdá data, z kterých je možné dělat závěry, jsou prostředky investované do našeho fondu. Jelikož žádný podobný fond zde předtím nebyl, srovnání s minulostí je problematické. Už to, že lidé do fondu investují, podle mne znamená nárůst zájmu o investice do vína,“ řekl pro Lidovky.cz Marek Hofta, předseda správní rady Wine Investment Partners.

První český fond investující do alkoholu Wine Investment Partners podle Hofty spravuje finanční prostředky v hodnotě přesahující 140 milionů korun. Tuto částku do fondu vložilo více než 40 investorů. Zvyšující zájem o vkládání peněz do vína přikládá Hofta zejména bohatnutí společnosti.

Martin Kovář společně s Nejedlým stojí za ojedinělým investičním fondem.

Novější fond Wine Management SICAV má méně než 20 investorů. Jejich portfolio klientů se skládá většinou z lidí, kteří už o projektu věděli dopředu. Každý investor musí vložit do fondu minimálně jeden milion korun. Do konce příštího roku by chtěli mít Kovář s Nejedlým kolem 150 investorů. To by jim už umožnilo splnit si velký sen, a to sice koupi vinice či palírny.

„Máte rád whisky? A jakou pijete nejraději?“ ptá se mě Martin Kovář, jeden ze zakladatelů investičního fondu Wine Management SICAV. „Na americké a irské jsem začínal taky,“ komentuje s úsměvem můj výčet značek. Kovář se momentálně věnuje hlavně nákupu skotské investiční whisky. V ruce už držel láhve, jejichž hodnota se pohybuje v mnohatisícových částkách. Kousek za Letohrádkem Hvězda v Praze má jeho investiční fond sklad s láhvemi vína a whisky s údajnou hodnotou 100 milionů korun.



Společně s Martinem Nejedlým ze společnosti Fincentrum si před pár měsíci splnili svůj sen. Alespoň tak popisuje Kovář vznik investičního fondu. Wine Management SICAV oficiálně začal fungovat během letošního léta, je zaměřený na investice do vína a whisky. Dlouhodobým cílem je ale pro majitele koupě palírny ve Skotsku nebo vinice ve Francii.



„Náš fond je unikátní v tom, že umožňuje investovat do vína, whisky a také do firem souvisejících s výrobou, což jsou vinice nebo palírny. Ve světě existují většinou fondy, které se zaměřují na investice buďto do vína nebo do whisky, vždy zvlášť,“ vysvětluje Martin Kovář.



Ve skladu má Wine Managament SICAV víno a whisky v hodnotě kolem 100 milionů korun.

Vášeň Martina Kováře do alkoholu typického pro Skotsko, Irsko a dnes trochu překvapivě i pro Japonsko, je zřejmá. Po celé kanceláři má vyvěšené fotky skotských palíren, řadu z nich už také osobně navštívil. Z každého výletu si pak přiveze nějakou láhev dražší whisky. Vínu už tolik Kovář nerozumí, to má na starost Nejedlý.



Koupit vinici či palírnu není tak snadné

Drtivá většina palíren a vinic není podle Kováře na prodej, většina majitelů si je důkladně hlídá. Příležitost ke koupi se objeví pouze jednou za čas, zájemce pak musí zaplatit vysokou cenu. Ve Skotsku je podle Kováře pouze 126 palíren. V Japonsku jsou elitní palírny zhruba čtyři. Počet vinic se pak pohybuje v rozmezí několika stovek.



„Neříkám, že je budeme vlastnit hned. Potřebujete na to hodně peněz a musíte mít taky správný původ a vybudovaný respekt. Prodejci se s vámi začnou bavit teprve potom, až vidí, že máte opravdu zájem palírnu nebo vinici dlouhodobě rozvíjet. Pro ně je to vlastně kulturní dědictví,“ říká Martin Kovář.



Klientům zástupci fondu Wine Management rovnou investici prezentují jako dlouhodobou záležitost. Víno a whisky totiž musí nějakou dobu zrát. Při pohledu na graf indexu londýnské burzy s vínem můžeme vidět rostoucí tendenci. Podle Kováře jde o poklidnější investování. Když se změní ekonomická situace, tak vínu a whisky je to ve většině případů v podstatě jedno.

Zájem o investiční víno potvrzuje i místopředseda Vinařské asociace ČR Jiří Maděrič. „Vinaři a znalci si zahraniční víno, které má potenciál na zhodnocení, kupují již delší dobu. Často k tomu nepotřebují nějaký fond, ale řeší to po vlastní ose,“ popisuje Maděrič, který zároveň vlastní rodinné vinařství. Investiční fondy podle něj využívají spíše bohatší klienti.

Martin Nejedlý, zakladatel investičního fondu Wine Management SICAV.

Za 15 let se cena většinou zdvojnásobí

„Skotská a irská whisky zažívá jeden z největších boomů v historii. Je to především kvůli rostoucí poptávce z Asie. Je zde vidět kontinuálně se zvyšující poptávka a zároveň omezená nabídka,“ dodává Kovář. Je podle něj prokázané, že se cena whisky a vína díky bohatnutí světa a omezené nabídce v průměru každých deset až patnáct let zdvojnásobí. „Někdo si koupí cihlu zlata, já si radši pořídím víno a whisky. V nejhorším případě to můžu vypít,“ vysvětluje.