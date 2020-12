Česká pošta určila dny, kdy ještě garantuje doručení do Vánoc. Centrální třídírna praská ve švech

PRAHA Nárazník, kádě na vodu a krmelec. I takové předměty plní před Vánoci hlavní třídírnu České pošty v pražských Malešicích, která v předvánočním covidovém provozu praská ve švech. Loňské rekordy přepravených balíků oproti těm letošním hluboko zaostávají. Pošta už proto stanovila dny, kdy ještě garantuje doručení do Štědrého dne.

Miliony dárků, které si letos Češi slavnostně a v klidu rozbalí u vánočního stromečku, prochází často rukama pošťáků. Ti se letos musí poprat s takovým vánočním náporem, který se letem minulým ani zdaleka nemůže rovnat - letos ho více než dvojnásobně posílila pandemie koronaviru. Každému se prý ale snaží doručit jeho dárek včas. Na takzvané covidové Vánoce budou logistické společnosti dlouho vzpomínat.



Reálné slevy e-shopů o Black Friday se pohybovaly mezi 10 až 20 procenty, Česká pošta převážela dvojnásobek balíků

Jen v centrální třídírně České pošty v Malešicích pošťáci aktuálně odbavují i přes 200 tisíc zásilek denně. „V normálním režimu odbavíme asi 100 tisíc balíků denně, aktuálně jsme na průměru 200 tisíc balíků za den, minulý týden ve čtvrtek jsme dokonce atakovali hranici 224 tisíc balíků,“ sdělil pro Lidovky.cz vedoucí malešické třídírny Tomáš Kubina.



Jeden balík za druhým padá do klecového kontejneru z příslušné skluzavky. Každá skluzavka odpovídá jednomu regionu, třídí je elektronický scanner. Celé kontejnery pak míří rovnou do přistavených vozů. „Denně tady odjíždí a přijíždí 200 nákladních vozidel, 20 vlakových vagonů a 75 dodávek,“ sdělil Kubina.



V centrální třídírně České pošty za normální situace pracuje 1250 kmenových zaměstnanců, kvůli současnému provozu ale pošta přivolala na pomoc dalších 600 brigádníků. „Bez nutných opatření bychom nemohli takový nápor zvládnout, museli jsme zefektivnit naše pracovní procesy a nabrat další lidi,“ říká Kubina. Pošťáci se ale ani tak nezastaví. „Zavedli jsme nonstop režim, třídírna teď funguje 24 hodin/ 7 dní v týdnu,“ doplnil.



Pošta otevře mimořádně Balíkovny na 367 poštách i v sobotu odpoledne

Na vánoční nákupy ještě pár dní zbývá

I tak je pro Poštu takový nápor na hranici kapacit. „Stačí se podívat na ty objemy balíků, které máme. Je jasné, že současná doba není úplně standardní, ale musíme se s tím vyrovnat,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Přestože se zatím Poště daří většinu balíků doručit do druhého dne, instituce připouští, že takový nápor mohou pocítit i někteří zákazníci.



„Loni jsme měli rekord 500 tisíc zásilek a považovali jsme to za něco, co se bude velmi obtížně překonávat, letos jsme v jeden moment měli v přepravě přes 1,1 milionu balíků,“ sdělil pro Lidovky.cz Vitík. Prozatímní maximum tak čítá přesně 1 128 805 přepravovaných balíků v jeden moment. „Letos to nejsou standardní Vánoce. Během covidové krize lidé objednávají nejen vánoční dárky, ale i zboží pro běžnou potřebu,“ dodává mluvčí.



Do Štědrého dne však stále zbývají téměř dva týdny. „Očekáváme, že množství zásilek bude těsně před Vánoci ještě narůstat,“ říká Vitík. Česká pošta proto ve čtvrtek stanovila dva „rozhodné dny“, kdy ještě doručení do Štědrého dne garantuje. „První datum, kdy lidem ještě garantujeme doručení balíku na uvedenou adresu - tedy za předpokladu, že ho zákazník podá do ruky - do Štědrého dne, je pátek 18. prosince. Pro doručení balíku do balíkovny nebo na poštu bude stačit, když se do přepravy dostane nejpozději 20. prosince,“ dodal Vitík. Omezení příjmu zásilek podle České pošty nehrozí.



Víkend s výraznými nárůsty mají za sebou i další přepravci, jako jsou PPL, DPD či Zásilkovna.