České banky na Apple Pay získávají nové klienty, za službu ale platí miliony

PRAHA Apple Pay přihrál bankám tisíce nových klientů. Banky za to ale zaplatily americké společnosti z kalifornského Cupertina miliony korun.

V Česku už dva měsíce funguje mobilní placení prostřednictví služby Apple Pay. Klientům vybraných bank a platební společnosti Twisto stačí jen přiložit iPhone k terminálu, pípnout a je hotovo.

Sázka na novinku se vyplatila. Nové klienty tak hlásí Air Bank, Česká spořitelna, mBank, Moneta Money Bank a další, kteří placení zařízeními od společnosti Apple od února letošního roku nabízí. Řádově šlo u všech společností, které službu spustily, o tisíce nových zákazníků.

„Výraznější nárůst nových klientů jsme pozorovali od prvního dne, kdy jsme Apple Pay spustili,“ potvrzuje Filip Zavřel, vedoucí Oddělení každodenních služeb Air Bank.

CO JE TO APPLE PAY Apple Pay je mobilní platební a digitální peněženka od firmy Apple, která umožňuje provádět platby pomocí jejích zařízení iPhone, AppleWatch, iPad či Mac. V Česku funguje od 19. února Jako první tuto platební službu u nás umožnily Česká spořitelna, Komerční banka, J&T Banka, Moneta Money Bank, Air Bank, mBank a fintech firma Twisto. Čtvrt miliardy uživatelů Platební službu od Applu, která byla poprvé spuštěna před pěti lety v USA, používalo podle odhadů k loňskému srpnu více než 250milionů lidí na celém světě. České platební karty s Apple Pay (v tisících, březen 2019) Komerční banka 54 Česká spořitelna 49 Air Bank 44 Moneta Money Bank 31 mBank 15 Twisto 7,5 J&T Bank v řádu tisíců ZDROJ: BANKY

Například počet lidí, kteří přešli díky takzvané bankovní mobilitě, kdy banka za klienta vyřídí přechod u staré banky, se v případě Air Bank zvedl v prvních dvou týdnech od spuštění Apple Pay o 63 procent. V současnosti přitom pomocí mobility přechází k bance týdně řádově stovky lidí. V případě těch, kteří si to vyřídí sami, jde pak o tisíce klientů týdně. Že jde skutečně o důsledek novinky svědčí podle banky i to, z jakých bank lidé přechází. V minulosti to byla v případě Air Bank Česká spořitelna, která má ale Apple Pay v nabídce od února. „Po spuštění Apple Pay začalo nejvíce nových klientů přicházet z ČSOB a vzrostl také počet klientů, kteří k nám přišli z Fio banky. Tedy z bank, které zatím ve své nabídce Apple Pay nemají,“ doplňuje Filip Zavřel, vedoucí Oddělení každodenních služeb Air Bank.

Trend potvrzují i další společnosti, které byly lidově řečeno „na startu“. „Celkově jsme získali více než 10 tisíc nových zákazníků, a to během necelých dvou měsíců po spuštění Apple Pay. Jedná se tak o značný nárůst zájmu, ze kterého těžíme dodnes,“ říká Michal Šmída, šéf společnosti Twisto, jejíž aplikace umožňuje využívat Apple Pay i klientům bank, které ještě službu ve své nabídce nemají.

Klienty novinka pomohla i udržet

Banky přitom potvrzují, že se podařilo získat nejen nové klienty, ale přesvědčit i ty stávající k větší aktivitě. „V porovnání s dlouhodobým průměrem se po spuštění Apple Pay zvedl zájem o naše běžné účty o zhruba 50 procent,“ říká Jakub Švestka, mluvčí Moneta Money Bank. Ten doplňuje, že službu banka nespouštěla primárně jako akviziční produkt, ale jako inovaci, kterou požadovali její stávající zákazníci se zařízeními od Applu. „Zafungoval velmi dobře jako retenční nástroj, zároveň i přispěl k získání nových klientů,“ doplňuje pak Lukáš Kropík z tiskového centra České spořitelny, že šlo řádově o nižší stovky lidí.

Kromě zmíněných bank v současnosti rovněž nabízí možnost platit pomocí této služby i mBank, J&T Banka a Komerční banka. I ty zaznamenaly zvýšenou poptávku po této službě. „Mohu potvrdit, že v období v řádu dnů po spuštění Apple Pay jsme oproti porovnatelnému běžnému období zaznamenali nárůst zájmu o založení mKonta o nižší desítky procent,“ říká pak Pavel Vlček z mBank.

Důležité je podotknout, že klienti nemuseli od staré banky odejít, ale často si jen založili účet ještě jinde. Finanční instituce, které Apple Pay ještě nenabídly připouští, že jejich zákazníci o novinku zájem mají. „Je pravdou, že po spuštění Apple Pay v Česku se zvýšil počet dotazů ze strany našich klientů. Vliv na odchodovost klientů jsme však nezaznamenali. Předpokládáme, že i někteří naši klienti využívají tuto službu u jiné banky, kde mají také vedený účet a tato banka tuto službu podporuje,“ říká například mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká s dovětkem, že klientům Apple Pay banka nabídne na podzim tohoto roku. Ještě letos pak s ní chce přijít například ČSOB či Equa bank.

V některých případech lidé dokonce sahají po mobilním telefonu při placení častěji než po plastové kartě. „Naši klienti zaplatí chytrým telefonem a chytrými hodinkami v průměru 15krát měsíčně, což je mnohem víc, než v případě průměrného počtu plateb provedených plastovou kartou,“ říká Švestka.

„Klienti s Apple Pay dělají v průměru dvakrát více transakcí měsíčně než klienti s tradiční plastovou kartou,“ potvrzuje pak trend Lukáš Kropík.

Miliony z Česka do Cupertina

Na druhou stranu služba není pro banky zadarmo a musí za ni Applu platit. Americká společnost si účtuje poplatek za každou transakci provedenou přes Apple Pay a rovněž i za každou na ní připojenou kartu. Podle odhadů z trhu činí poplatek mezi 0,15-0,2 procenty z každé provedené transakce. Například uživatelé Komerční banky přes službu zaplatili za dva měsíce fungování novinky asi 318,3 milionů korun. Komerční banka tak Applu podle propočtu LN odvedla řádově mezi necelým půl milionem až 630 tisíci korun jen na poplatcích za platby. Všechny české banky, které službu spustily, pak mohly za užití služby nejbohatší společnosti světa zaplatit řádově miliony korun.

Podle bank je rovněž o placení pomocí Apple Pay větší zájem než o konkurenční mobilní řešení a je jedno, jestli se jedná o Google Pay či vlastní alternativu banky. Za první měsíc si Apple Pay aktivovalo kolem asi 200 tisíc klientů, přičemž konkurenční řešení mělo aktivováno kolem 150 tisíc lidí. Rovněž lidé pomocí telefonu od Apple platí častěji než například s Google Pay. „Poměr plateb mezi Google Pay a Apple Pay jak v počtu, tak i v objemu transakcí byl u nás například letos v březnu 1:9,“ říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.