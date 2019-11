Čeští specialisté na železniční brzdy těží z tradice a pořád mají skvělé nápady

PRAHA V malebné krajině pod Železnými horami, v městečku Třemošnice, sídlí tradiční český strojírenský podnik, který možná zná málokdo. Přitom ale firma DAKO-CZ patří k nejvýznamnějším ve svém oboru a její vynálezy prosluly po celém světě. A v šíření svého věhlasu firma nijak nepolevuje, ba naopak.

Při příjezdu do Třemošnice si snad nelze nevšimnout nádherných industriálních staveb Berlovy vápenky, která dnes slouží jako muzeum železnohorského vápenictví. Tato dnes nádherně zrekonstruovaná technická a kulturní památka připomíná, že tady, v Třemošnici, je to vlastně tradiční průmyslový kraj. A průmysl tu kvete i dnes a ne ledajaký.

Už po dlouhá desetiletí se tu specializují na vývoj a výrobu brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla. A v tomto velmi specifickém oboru patří firma DAKO-CZ k těm nejlepším na světě. Možná i proto si Třemošnice zachovala svůj malebný ráz. Nehledejme tu žádnou obří průmyslovou zónu, žádná rozsáhlá logistická centra, ani frontu kamionů, které nesmí dovézt svůj náklad ani o minutu později.

Tady plyne čas pozvolna, klidně, byť v samotné továrně, která se nachází na západním okraji městečka, se samozřejmě pracuje velmi usilovně. Že tu práci berou velmi vážně, ale zároveň se snaží si z ní nedělat zbytečně těžkou hlavu, dokazuje i ředitelka společnosti DAKO-CZ, Dagmar Matúšová. Usměvavá manažerka mluví o „své“ firmě s velkým zápalem a nadšením a ráda dá prostor k tomu, aby se pochlubili, i svým podřízeným.

Skoro to vypadá, že v této až nečekaně pohodové atmosféře je jediným, kdo tu vytváří nějaký tlak, konkurence. Jenže vlastně ani to není úplná pravda. Je to totiž právě malá česká firma se zhruba 500 zaměstnanci, kdo vytváří na konkurenci ohromný tlak. Místní vynálezy a osoba konstruktéra Josefa Daňka jsou legendou v železničním oboru. Ovšem firma se nespoléhá jen na někdejší Daňkovu technickou invenci, v technických přínosech pokračuje i dnes.

„Jsme konkurenceschopní v rámci celého světa. Ve světě máme dva obrovské konkurenty, kterým se umíme postavit. V Evropě velmi silně, celosvětově máme ještě co zlepšovat. Ve vývoji jim stačíme a dokonce jsme je v některých oblastech předběhli,“ chlubí se úspěchy DAKO-CZ ředitelka firmy Matúšová. A dodává: „Oni nás sice doženou, protože mají stovky vývojových pracovníků, zatímco my jen desítky, ale i to je pro nás důvod pokračovat v invenci dál.“

Přes 200 let tradice

Místní vynalézavost určitě trochu pramení i z dlouhé tradice. „Své minulosti se v posledních letech hodně věnujeme, v roce 2016 jsme oslavili 200 let tradice,“ vysvětluje Matúšová. Samotná společnost DAKO-CZ tak dlouho samozřejmě neexistuje, ale její kořeny lze skutečně vystopovat až tak daleko do historie. V roce 1816 vzniká v Hedvičině údolí pod Železnými horami první železárna, která stojí na počátku místní průmyslové tradice. Postupem času se podnik vyvine do podoby strojařské firmy, v období mezi první a druhou světovou válkou se tu objevují soustruhy a firma je díky opracovávání odlitků schopna dodávat složitější produkty.

V roce 1926 zde začíná výroba průběžných tlakových brzd systému Božič. V roce 1946 vzniká společnost Kovolis Hedvikov, o tři roky později do ní nastupuje mladý konstruktér Josef Daněk, který se se svým týmem po třech letech ujímá úkolu vyvinout kompletní řešení Československého brzdového systému železničních vozidel. „Právě Daněk se zasloužil o to, že dnes máme vývojový tým, který je schopen vymýšlet brzdy pro celý svět,“ říká s hrdostí Matúšová.

Práce postupují rychle a už v roce 1955 je schválen první brzdový systém, tou hlavní událostí je ovšem mezinárodní schválení nového brzdového systému DAKO CV1 a CV1D v roce 1956. Genialita konstruktéra Daňka se tu projevuje mimo jiné v tom, že tento brzdový systém, byť samozřejmě upravený a přepracovaný dle potřeb doby, tu vyrábějí dodnes. I proto vzniká v roce 1957 obchodní značka DAKO – je to vlastně zkratka složená ze jména Daněk a názvu podniku Kovolis. „Mezi roky 1963 – 1967 se tehdejší Kovolis původně dělí do dvou firem. V Hedvikově zůstává slévárna, tady o kousek dál v Třemošnici vzniká nové samostatné DAKO,“ popisuje Matúšová.

Zásadní inovace

I dnes je významnou součástí portfolia DAKO-CZ brzdový rozváděč, který původně zkonstruoval Josef Daněk. „Ty základní principy rozváděče z roku 1956 nadále fungují. Jen jsme postupem času rozváděč rozšířili o nové funkce, jako třeba limitace tlaku nebo doplňování z nezávislého potrubí. V roce 2002 jsme ho znovu homologovali a nabízíme jej jako rozváděč CV1nD,“ vysvětluje návaznost Tomáš Mejtský, Vedoucí konstrukčního rozvoje firmy. A dodává: „Dnes se samozřejmě používají modernější materiály, ale například některé pryžové díly zůstaly po ty desítky let shodné. Pryže z přírodních směsí jsou svou pružností dodnes v podstatě nenahraditelné a jsou jednou ze základních součástí rozváděče.“

Vlakové brzdy, to je opravdu velká alchymie. To, jak celý vlak brzdí, je vlastně nečekaně složitý proces, i když základní princip je jednoduchý. Celý vlak je propojen pneumatickým vzduchovým potrubím. Výše tlaku v tomto potrubí řídí brzdný účinek: za standardních podmínek je tlak v potrubí zvýšený (5 bar) a souprava odbrzděná, pokles tlaku pak znamená, že souprava začíná brzdit. Samotnou intenzitu brzdění pak určuje právě rozváděč, který z tlakové nádoby přepustí vzduch do brzdového válce.

Jenže celá záležitost má mnoho komplikací. Tak například lokomotiva brzdí dynamickou brzdou a zároveň k tomu musí dobržďovat i mechanicky, oba účinky musí brzdný systém správně zkombinovat. Správně musí brzdit i každý vagón, nesmí nastat situace, kdy by jeden brzdil víc a druhý méně, to by měla celá souprava tendenci se trhat, popřípadě do sebe narážet. Navíc vše musí fungovat spolehlivě i napříč různými brzdovými systémy různých výrobců. K tomu samozřejmě slouží standardy a certifikace, technickým prostředkem je ale řada různých vynálezů, na které jsou v Třemošnici náležitě hrdí.

„Už v době výroby prvních rozváděčů například fungovaly první principy ochrany blokování kol při brzdění,“ vysvětluje Mejtský, že vlaky vlastně mají takový vlastní systém ABS. Tehdejší čistě mechanický protismyk dnes nahradila řešení s využitím elektroniky. Další „vychytávkou“ je úprava brzdného účinku u každého vagonu podle jeho nákladu. „Díky automatické regulaci brzdného výkonu podle ložení vůz pozná, jak moc je naložen a přizpůsobí tomu intenzitu brzdění. Slouží k tomu snímač ložení v kombinaci s přídavným ventilem, na jejichž funkci měl patent už pan Daněk,“ říká Mejtský s tím, že dodnes se ventily používají v nezměněné podobě.

Od lokomotiv po tramvaje

Firma, která dnes patří do skupiny Czechoslovak Group a jejímž spolumajitelem je i slovenská Tatravagónka, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě, ovšem nevyrábí jen brzdové systémy a komponenty pro klasické osobní a nákladnívozy. Dodává samozřejmě i brzdové systémy a komponenty pro lokomotivy, příměstské jednotky, soupravy metra, tramvaje a další drážní vozidla. Asi nejsložitější jsou brzdy u samotné lokomotivy, která ovládá brzdy v celém vlaku. „V roce 1965 byl schválen brzdič samočinné brzdy DAKO BS2, který dodnes vyrábíme třeba pro posunovací lokomotivy a vozy traťového hospodářství,“ naznačuje vedoucí konstrukce Mejtský nadčasovost řešení.

Později si přímo ve výrobní hale prohlížíme, jak vypadá taková sestava brzdy pro lokomotivu. Je to solidní „skříň“, v asi 1,5 metru vysokém a metr širokém rámu je umístěna veškerá technika, která brzdění lokomotivy zajišťuje. U moderních řešení je to pozoruhodná kombinace pečlivé strojařské práce a špičkové elektroniky. „Při průběžném servisu je obecně životnost brzd asi 35 let, přičemž například po zhruba dvanácti letech je nutné brzdy repasovat a vyměnit pryžové části, které za tu dobu zdegradují,“ popisuje nároky na brzdy Tomáš Mejtský.

Svá různá specifika ale mají i brzdy pro další druhy drážních vozidel a souprav. Například u souprav metra, kde se rovněž používají pneumatické brzdy, je nutné zkrátit čas náběhu brzdného účinku. Mejtský specifika upřesňuje: „Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých zastávek a k frekvenci dopravy v metru nemohou mít brzdy dlouhou reakční dobu. I když se tedy jako médium opět používá stlačený vzduch, ovládání je elektromechanické namísto mechanického, což zajišťuje maximální brzdný účinek nebo naopak odbrzdění do 1,5 sekundy.“

Na druhou stranu je tu podle něj výhodou, že soupravy jsou jasně dané, nespojují se tu různé vozy různých výrobců a jezdí po předem daných trasách se známým profilem. Tomu se konstrukce brzd také přizpůsobuje. I řídící panel brzdy metra si prohlížíme přímo ve výrobě. Je to jakási mechanická obdoba tištěného spoje: kanály jsou vytvořeny v modulu jedné velké kovové desky, která je osazena různými přístroji, tlakovými spínači, ventily, pneumatickými prvky, systémem pro úpravu vzduchu a dalšími částmi.

Nejnovější specialitou DAKO-CZ je nový brzdový systém pro tramvaje. Ty se v mnohém od běžných drážních vozidel liší. Například brzdy u nich nevyužívají stlačený vzduch, a jako médium se používá hydraulický olej. „Jenže olej s sebou nese různá omezení, ať už z hlediska ekologie, tak z hlediska nároků na čistotu, údržbu a servisní intervaly,“ naznačuje nevýhody Mejtský. V DAKO-CZ proto vyvinuli novou elektromechanickou brzdu pro tramvaje, která tyto komplikace odstraňuje.

„Médiem tu je elektřina, vše funguje systémem brake-by-wire. Brzdy reagují okamžitě, nejsou náchylné na nečistoty a jsou prakticky bezúdržbové. A k tomu se nám podařilo dosáhnout zmenšení celého systému asi na polovinu,“ vypočítává šéf konstrukce výhody novinky z projektu nazvaného Green Solution. Je to nejnovější produkt, kterým získalo DAKO-CZ náskok před konkurencí. A systém už slaví úspěchy, objevuje se v prvních sériových tramvajích. S novinkou také souvisí návrhy na patenty, které mají pomoci unikátní řešení ochránit.

Co se patentů týče, DAKO-CZ jich momentálně drží celkem 14, k tomu má dalších 11 užitných vzorů a samozřejmě množství patentových přihlášek. Nejnověji například firma získala patent, který se týká hydraulické tramvajové brzdy a řeší bezpečnost brzdové jednotky.

Řešení na míru

Svá inovativní řešení zvládá DAKO-CZ rychle nasazovat v praxi a to díky tomu, že je firma hodně flexibilní. „Flexibilitu umožňuje naše relativně malá velikost. Velcí konkurenti potřebují mít obrovské zakázky, spoléhají na standardní řešení, nemohou se věnovat věcem, kterým se věnujeme my,“ chlubí se Mejtský výhodou firmy, která jí umožňuje najít vhodný prostor na trhu.

Příkladem takové flexibility jsou třeba dodávky pro firmu HARSCO, která vyrábí speciální lokomotivy a traťové vozy pro výstavbu a údržbu traťového svršku.. Flotila HARSCO je relativně malá, ale brzdy mají mnoho specifických požadavků a je třeba je přizpůsobovat danému konkrétnímu řešení. DAKO-CZ je dvorním dodavatelem kompletních brzdových systémů pro tuto firmu. „Nespoléháme na jeden standardizovaný systém, který musíme prodat. Setkáváme se zákazníky na přímo a řešíme s nimi jejich detailní požadavky,“ říká vedoucí konstrukčního rozvoje.

I díky tomu jezdí vlaky s brzdovými systémy a komponenty DAKO na opravdu neobvyklých místech. Například v Tibetu na trati, která se celá nachází v nadmořské výšce nad 4 000 metrů a stoupá až do zhruba pěti tisíc metrů nad mořem. „To byla pro vývojový tým velmi náročná zakázka,“ říká ředitelka Matúšová s tím, že například bylo nutné použít materiály, které snesou extrémně nízké teploty, ale zároveň zvládnou široký rozsah teplot. To proto, že mezi dnem a nocí jsou v takových podmínkách velké teplotní výkyvy. Soupravy Bombardier, na kterých jsou brzdy nasazeny, v Tibetu spolehlivě slouží a DAKO-CZ pro ně dnes dodává náhradní díly.

Další specialitou jsou například brzdové komponenty pro soupravy Tatranské zubačky. Toto je pro ředitelku Matúšovou, rodačku z Popradu, očividně srdeční záležitost. „Budeme dodávat pneumatické řízení brzdy a jiné brzdové komponenty pro pět třívozových souprav Stadler. Tyto soupravy budou jezdit ze Štrby na Štrbské Pleso,“ rozzáří se, když o zakázce mluví.

Chloubou jsou i dodávky pro soupravy metra. Ty s brzdovými komponenty DAKO jezdí například v Oslu, Kuala Lumpur, Mnichově, Varšavě, Rijádu, Bangkoku, Norimberku a Sofii. K těmto městům by měl zanedlouho přibýt i Londýn. „Získali jsme významnou zakázku na dodávku brzdových komponent pro metro Londýn. Soupravy bude dodávat společnost Siemens Mobility a my dodáme brzdové komponenty,“ chlubí se Matúšová s tím, že jde o jednu z největších a nejzajímavějších zakázek v historii firmy.

„Naše široké výrobní portfolio umožňuje stavět na stabilní ekonomice. V roce 2017 jsme měli tržby 737 milionů korun, vloni to bylo 927 milionů a letos chceme poprvé v historii pokořit hranici jedné miliardy,“ popisuje ředitelka firmy základní ekonomické parametry.

Vzhledem k chytrým vynálezům, které v Třemošnici vymysleli a nadále vymýšlejí, se pak zdá, že ona jedna miliarda by měla být reálným cílem a do budoucna míří DAKO-CZ ještě výš.