TS Plzeň v čínských rukou míří ke dnu. Továrna se vyklízí, bedny s cenným archivem zmizely neznámo kam

PRAHA Ještě začátkem loňského roku se v médiích objevovaly zprávy, jak dobře se strojírenskému podniku TS Plzeň pod vedením čínského vlastníka – tehdy jím byla společnost CEFC – daří získávat nové zakázky. Neuplynul ještě ani rok, a z původních 220 zaměstnanců plzeňské továrny jich zhruba 60 opustilo či v nejbližší době opustí brány podniku. V řadách propuštěných je například i bývalý výrobní ředitel.

Odbory již koncem května vyhlásily ve firmě stávkovou pohotovost a od té doby se neutěšená situace v TS Plzeň dále vyhrocuje. Odboráři jsou přesvědčeni, že plzeňská továrna, jeden z největších strojírenských podniků v Česku, definitivně skončí.



Příprava na konec

„Jde o řízenou likvidaci. Nevidím naději, že by firma ještě mohla fungovat,“ uvedl minulý týden pro LN předseda odborů Ervín Eger. „Zatím nám nikdo neřekl přesné datum, kdy to tady skončí,“ dodal Eger s tím, že ke konci září skončí firmě smlouva s dodavatelem jídla pro zaměstnance a sníženy prý rovněž byly i zálohy na energie.

Vedení matky TS Plzeň, kterou je společnost Žďas, ani její nový čínský majitel, konglomerát CITIC, se k situaci v plzeňském závodě nevyjadřují.

Vedení společnosti zdůvodnilo zaměstnancům neradostnou situaci nedostatkem zakázek. LN již koncem června zaslaly dotazy týkající se TS Plzeň Jaroslavu Tvrdíkovi, který je místopředsedou představenstva společnosti CITIC Europe Holdings. Tvrdík však v odpovědi lakonicky uvedl, že „TS Plzeň je dceřiná společnost Žďasu a rozhodování patří představenstvu společnosti Žďas“.

Ovšem generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek, který je zároveň členem představenstva TS Plzeň, na e-mailem zaslané otázky LN neodpověděl.

TS Plzeň, dříve Škoda Těžké strojírenství, je významným středoevropským podnikem, který se mimo jiné soustředil na dodávky výrobních celků a s nimi spojených služeb v oblasti hutnictví, gumárenství či cukrovarnictví. Firma dodávala do Indie, Pákistánu i do Francie. Jako jedna z mála na světě byla schopná vyrábět i komponenty pro zbrojní průmysl.

Odvezené dokumenty

Podle dobře informovaného zdroje, který si ovšem přál zůstat v anonymitě, se areál TS Plzeň pomalu vyklízí. Údajně se již prodávají i stroje. A k mání měl být údajně i celý závod. Jenže z obchodu sešlo. „Není mi jasné, proč majitel nechce továrnu prodat. Podle našich zpráv se objevil kupec, který měl zájem asi o stovku zaměstnanců,“ uvedl Eger.

Vzhledem ke ztrátám i ustávající výrobě má dnes v TS Plzeň možná největší hodnotu archiv společnosti, sestávající kromě běžných provozních dokumentů také z technických výkresů a zapsaných patentů. Jenže bedny s obsahem firemního archivu byly podle zdroje LN minulý týden ze závodu odvezeny neznámo kam.

Čínská blamáž

Odbory jsou přesvědčeny, že se TS Plzeň dostala do problémů poté, co ji v roce 2016 získali Číňané, kteří pak neinvestovali do dalšího rozvoje.

„Současní majitelé neuměli fabriku řídit a neumějí ji ani zavřít,“ nešetří kritikou Eger. „Nejsme konkurenceschopní. Vedení tvrdí, že naše nabídky jsou zhruba o třetinu dražší než od naší konkurence,“ popisuje šéf místních odborů.

Průmyslová výroba v Česku podle Českého statistického úřadu po čtyřech měsících růstu letos v červnu meziročně oslabila o necelá čtyři procenta a o téměř desetinu klesla hodnota nových zakázek. S nelehkou situací se tak musí vyrovnat všechny průmyslové firmy. Řada z nich proto nabízí své produkty i s nulovou marží. Touto cestou se ale TS Plzeň nevydala. „Pokud chcete firmu položit, dáte v nabídkách vysoké marže,“ soudí Eger. A to je podle něj i příčinou pádu podniku.

Loni TS Plzeň zaznamenala ztrátu kolem 33 milionů korun. Přitom ještě v roce 2015 dosáhla provozního výsledku bezmála 27 milionů korun, následující rok klesl tento ukazatel na 16,5 milionu korun.

O situaci ve firmě jednali odboráři již koncem května s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem (ČSSD). „Hovořil jsem telefonicky s generálním ředitelem Žďasu (Pavlem Cesnekem – pozn. red.). Opakoval mi, že je ztráta, že nemají zakázky a že nevědí, co s tím,“ tvrdil před necelými třemi měsíci hejtman. „Nemám další podrobnosti,“ reagoval minulý týden Bernard na dotaz LN na současný stav tradičního plzeňského podniku.