Covid je připravil o práci, teď vydělávají na nahých fotkách. Všechny ženy se ale neuživí, trh je přesycený

LONDÝN/NEW YORK Uzavřené obchody a restaurace, umrtvený cestovní ruch i zastavené služby – bez příjmu se během posledních měsíců ocitly miliony lidí po celém světě. Mnoho žen se tak uchýlilo za lukrativním přivýdělkem na internet, zejména na síť OnlyFans, kde nabízejí své lechtivé fotografie. Kvůli obrovské konkurenci si však i tam vydělají o to méně.

Platforma OnlyFans se sídlem v Londýně, oblíbená především kvůli placenému obsahu pro dospělé, zažívá během pandemie boom. Oproti roku 2019, kdy síť plnilo obsahem okolo 120 tisíc uživatelů, loni v prosinci jich web evidoval přes milion. Vzrostl sice i počet platících návštěvníků, jejich zájem však tak velkou nabídku pokrýt nedokáže.



Pro americký list The New York Times se se svým příběhem svěřila uživatelka Savannah Benavidezová, která kvůli péči o dvouletého syna opustila pozici fakturantky, když se uzavřely dětské jesle. Aby měla z čeho platit účty, v červenci si založila profil na OnlyFans. A od té doby jí „fanoušci“ zaručují příjem, díky kterému nejen že bez potíží zaplatí, co potřebuje, dokonce z nesnází pomáhá i své rodině a přátelům.