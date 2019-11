Praha Říjnové srovnání cen, které provádí finská společnost Rewheel Research, poskytlo už tradiční obrázek o českém trhu mobilních telekomunikací. V Česku je možné získat za cenu do třiceti eur k neomezenému volání a SMS na konci roku 2019 pouze čtyři gigabajty dat, což je třetí nejmenší množství v EU.

Mobilní data jsou oproti zbytku Evropy drahá a lidé je využívají málo.

Dle předpokladů se tak v cenové hladině, ve které se pohybuje většina českých zákazníků, nijak zásadně neprojevilo, že operátoři uvedli na trh neomezená data (což je jinak pozitivní zpráva), protože tyto nové tarify jsou výrazně dražší než obdobné nabídky v celé řadě dalších evropských zemí. Český trh se tak sice pohybuje správným směrem, tedy k většímu množství služeb za stejnou nebo nižší cenu, nicméně ten pohyb je rozvážný a pomalý.

Není možné říci, že se stát nesnaží – naopak. Setrvalý tlak regulátora i politiků od premiéra až po ministra průmyslu nejenže jistě přispěl k uvedení nových nabídek na trh, ale promítl se také do novely zákona o elektronických komunikacích, kterou podepsal prezident minulý týden. Ta zjednodušuje přechod mezi operátory a také fakticky znemožňuje operátorům uvazovat zákazníky víceletými smlouvami, což výrazně pomůže přechodu mezi operátory v momentě, kdy se objeví zajímavá nabídka.

Nejlepší cesta ke zlepšení

Z výzkumu Rewheelu je možné vypíchnout ještě jeden velmi důležitý údaj, který je zvláště relevantní před připravovanou aukcí kmitočtů uvolněných po právě probíhajícím přechodu na efektivnější standard vysílání televize DVB-T2. Podle analytiků totiž nejenže existuje výrazný cenový rozdíl v průměrné ceně za gigabajt v zemích, kde jsou jen tři mobilní operátoři na trhu, a v zemích, kde jsou čtyři, ale tento rozdíl se v čase prohlubuje. V dubnu loňského roku byl nabízený gigabajt na trzích se třemi operátory v průměru o 55 procent dražší než na trzích se čtyřmi operátory, letos v říjnu už byl o 123 procent dražší. Přeloženo – služby se zlepšují a ceny klesají na trzích se čtyřmi operátory stále rychleji. Konkurence funguje.

Z těchto čísel vyplývá, jak důležité je, že aukcí chce Český telekomunikační úřad přilákat nového mobilního operátora. Je to nejlepší a nejrychlejší způsob, jak v Česku situaci zlepšit. Regulace je proces na mnoho let, podléhající schválení Evropské komise a s nejistým výsledkem. Nový hráč na trhu by zafungoval prakticky okamžitě, jak to bylo vidět ve Francii, Itálii a dalších zemích, kde se po vstupu čtvrtého operátora radikálně změnila situace. Proto je dobře, že úřad část frekvencí vyhradil pro případného nového hráče.

Aukce by měla proběhnout v prvním pololetí příštího roku. S výnosem z aukce v řádu miliard počítá i návrh rozpočtu na příští rok. Není asi překvapením, že současní operátoři jsou výrazně proti, protože jde o hodně peněz, samozřejmě že aukci napadnou a samozřejmě že vymyslí sto a jeden zástupný důvod, proč by aukce měla být co nejpozději. Důležité pro politiky i regulátora je nemít strach a neposlouchat je. Zdá se, že regulátor i ministerstvo lobbistickým tlakům odložit aukci odolávají, i když zákulisní hrátky se vedou s nebývalou měrou. Proti vypsání aukce se používají různá zástupná tvrzení, třeba že by se mělo s aukcí počkat, až Evropská komise rozhodne o případu sdílení sítí mezi dvěma největšími českými operátory (což bude nejdříve tak za rok).

Česko jako výnosná kasička

Přitom sdílení s aukcí vůbec přímo nesouvisí a naopak je v telekomunikacích trendem, jak je vidět i na příkladu Vodafonu. Ten v celé Evropě nyní odděluje tisíce stožárů a antén do separátní společnosti, která je pak bude provozovat pro sesterský Vodafone a volné místo prodávat ostatním operátorům, a tak dosahovat vyšší efektivity. Pro nového operátora je ideální jednat s podobnými společnostmi, protože volných míst hlavně v Praze a větších městech nebo v památkových rezervacích už mnoho není.

Aukce je teď navržená vyváženě tak, aby splnila hned několik cílů regulátora – zvýšení konkurence, zlepšení pokrytí i rozvoj sítí nové generace. Doufejme, že vše už nyní půjde hladce, protože zásadní zásahy v této fázi by znamenaly nutnost nové konzultace s trhem, zahájení celého procesu prakticky od začátku a zdržení o rok. Možná by to uvítala trojice velkých operátorů, kteří vždy patřili mezi nejziskovější firmy v rámci svých korporací a kterým Česko sloužilo vždy jako výnosná kasička. Pro běžného spotřebitele je každý měsíc, o který se zdrží případný příchod čtvrtého hráče, měsícem, ve kterém budou platit více za telekomunikační služby, než by museli.

Autor je publicista, byl radním ČTÚ a náměstkem ministryně průmyslu a obchodu